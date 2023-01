En una relación de pareja es esperable que ambas partes tengan el mismo nivel de interés y compromiso para hacer que la relación funcione.

Desafortunadamente ese no es el caso en todas las relaciones de pareja. En ocasiones ocurre que los hombres no muestran el mismo interés que la mujer y no comunican esta situación a su pareja.

Es común que antes de explicarle a la pareja las verdaderas intenciones, primero se den señales de la falta de interés porque no se cuentan con las herramientas emocionales e intelectuales para brindar una relación con responsabilidad afectiva.

Por eso, hoy te explicamos cuáles son las 5 señales más frecuentes que delatan que un hombre está jugando contigo y no tiene interés de tener una relación seria a tu lado.

5 señales de que un hombre está jugando contigo y no busca nada serio

(Foto: Canva)

No existes en sus redes sociales

Una de las principales señales de que un hombre no toma en serio su relación y no quiere ningún tipo de compromiso es que no te tiene agregada en sus redes sociales.

Esto es porque no quiere que su relación se conozca en público y que los vinculen en público, ya que no te ve como algo serio sino que solo quiere algo pasajero y por eso no vale la pena dejar evidencia alguna.

No te cuenta nada de su vida

¿Cuánto tiempo llevan saliendo y todavía sabes muy pocas cosas de su vida? Si un hombre no comparte ninguno o casi ningún aspecto de su vida personal contigo es porque no te ve como algo serio que merezca el esfuerzo de tener conversaciones profundas e íntimas.

Si tampoco te ha presentado con sus amigos y familiares, es una señal de que solo está jugando contigo.

No es cariñoso contigo en público

Si tu pareja no es cariñosa en público, apenas y te da la mano y mucho menos te besa o abraza frente a los demás, es una bandera roja que te debe de alertar de que las cosas no van bien. ¿Por qué una persona que te quiere y se siente feliz de estar a tu lado evita mostrar su cariño en público?

(Foto: Canva)

No muestra interés en conocerte

Una de las señales de una relación dispareja es pensar en las conversaciones que tienen. Reflexiona si cuando platican él inicia la conversación o tú y cuál es el contenido de esas charlas.

¿Tú eres la que siempre hace preguntas y por eso parece que si hay plática? ¿Él también te hace preguntas? Si no te hace preguntas quizás es porque no tiene interés en saber cosas de ti.

