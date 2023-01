Darse cuenta de que tú ex no quiere regresar contigo es doloroso pero más vale saberlo a tiempo para dejar de hacerse ideas sobre lo que puede ser su relación.

En realidad, aunque no lo parezca, es bastante sencillo saber cuando una persona tiene un interés genuino en estar contigo y cuando no.

Mientras más rápido sepas que tu ex no quiere volver contigo, más rápido podrás aceptarlo, vivir el duelo y superarlo.

Te decimos cuáles son las señales que indican que tu ex no quiere regresar contigo.

5 señales de que tu ex no quiere volver contigo

Solo te busca en fechas importantes

Si tu ex solo te busca en fechas importantes como tu cumpleaños, su cumpleaños, Navidad o alguna otra fecha festiva, lo más probable es que solo te esté buscando porque le dio nostalgia de los momentos que vivieron juntos y no tanto porque quiera una reconciliación.

(Foto: canva)

Se ven pero no pasa nada significativo

Aunque tú y tu ex se vean y de pronto compartan uno que otro beso o cariño, eso no significa que se aproxime una reconciliación. Incluso si tienen encuentros sexuales, esto no quiere decir nada y tampoco significa que tu ex esté confundido. Lo que sucede es que no quiere nada serio pero tampoco quiere renunciar a lo bien que se sienten esas muestras de cariño.

Tiene a alguien más

Si tu ex pareja ya está saliendo con alguien más e incluso lo presume en redes sociales, es una clara señal de que ya no quiere regresar contigo. Y aunque a veces te busca, lo más seguro es que no quiera volver a tu lado y que solo le cueste trabajo soltarte, pero recuerda que no poder dejar ir no es sinónimo de amor.

(Foto: canva)

Cambia de actitud todo el tiempo

Tal cual como la canción de Katy Perry Hot n´ Cold, si un día tu ex se porta de maravilla y al día siguiente apenas y te habla, es una clara señal de que está en un conflicto interno en el que ya no quiere estar contigo pero se aferra a lo conocido.

Te bloquea en redes sociales

Otra clara señal de que tu ex ya no quiere nada que ver contigo y que de hecho está haciendo un esfuerzo activo por dejarte atrás es que te bloquee o te elimine de redes sociales.

Cuando esto sucede, más que una situación de despecho, es que la persona está tratando de evitar todo lo que le recuerda a ti para poder superarte lo más pronto posible.

(Con información de Glamour)