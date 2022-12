¿Estás pensando en regresar con tu ex? Es una decisión importante que no puedes tomar a la ligera. ¿Y si tropiezas dos veces con la misma piedra? Más vale darle una pensada antes.

Por un lado, estaría bien regresar con tu ex porque como dice el dicho, “más vale malo por conocido que bueno por conocer” ¿no? Pero y qué tal si te estás adelantando y de verdad hay alguien ahí mejor para ti que lo que ya conoces y sabes que no funcionó.

Por eso, te dejamos algunas preguntas que te deberías hacer antes de pensar en regresar con tu ex.

Regresar con tu ex ¿si o no?

¿Por qué cortaron su relación?

Reflexiona por qué terminó su relación. Las causas pueden ser externas o internas. Dentro de las internas se encuentra una infidelidad, falta de compatibilidad o desinterés y las externas pueden ser la distancia geográfica, falta de tiempo o una mudanza.

¿Se dieron espacio para estar separados?

Si tú y tu ex no se dieron el suficiente espacio para estar separados, tener un duelo y ver quiénes son fuera de la relación, es normal que quieras regresar con tu ex, aunque eso no significa que debas hacerlo. Trata de esperar un tiempo antes de reavivar la relación.

¿Estás romantizando tu relación?

La nostalgia es un arma de doble filo y puede hacer que tengas pensamientos y emociones que no son reales. Tendemos a recordar las antiguas relaciones con cariño porque el dolor que sentimos durante o inmediatamente después de la relación ya no está tan fresco.

Sin embargo, se debe recordar que si la relación terminó, fue por una buena razón o no se hubieran separado y los sentimientos negativos que había en la relación antes de terminar, volverán a surgir. Siempre es más fácil recordar lo bueno que lo malo, piensa en eso.

¿Extrañas a la persona o extrañas la compañía?

Trata de identificar cuáles son tus verdaderos sentimientos y si de verdad extrañas a tu ex o más bien extrañas la compañía. Tener una relación solo para evitar la soledad nunca es una buena idea y aunque seguramente pasaste buenos momentos con esa persona, no siempre vale la pena regresar.

¿Te estás aferrando al pasado?

Si quieres regresar con tu ex pero realmente nunca arreglaron las cosas y planean estar juntos como si nada hubiera pasado, lamentamos decirte que tu relación está condenada.

Las cosas negativas de tu relación no se habrán esfumado como por arte de magia si deciden regresar y si no las han arreglado, lo más seguro es que volverán a surgir. No estás entrando en una nueva relación, estás retomando una vieja.

¿Tú y tu ex pareja han cambiado?

¿Podrías decir que los dos han trabajo en eliminar aquellos comportamientos negativos individuales y colectivos que los llevaron a tener roces en la relación? ¿Los dos han trabajado en ser mejores personas y mejores parejas?

¿Han corregido sus errores y hablado de cómo la relación sería más sana en el futuro? ¿O simplemente crees que esta vez funcionará porque disfrutaron de un tiempo separados?

(Con información de One Love)