¿Crees que solo te usa para olvidar a su ex? Iniciar una relación con alguien que recientemente terminó con su pareja es una situación que puede generar muchas dudas, pues no siempre estamos seguros de que esa persona esta lista para salir románticamente con alguien.

Lo sabemos, es una causa de ansiedad y dudas, pero hay algunas señales que delatan que solo quiere olvidar a su ex mientras está contigo, por lo que la relación no durará mucho.

Cuando no ha podido olvidar a su ex, es fácil saber que sale contigo solo porque te considera el clavo que saca a otro clavo.

¿Cómo saber que te usa solo para olvidar a su ex?

Terminar una relación no es fácil y mucho menos cuando se tienen sentimientos todavía hacia la persona, por ello, cuando encuentran un consuelo o una salida a la soledad mientras intentan volver con esa persona, puedes darte cuenta por señales como:

(Foto: freepik)

Todo se da demasiado rápido

¿Salió contigo en cuanto terminó su relación? Si todo se dio muy rápido pero nunca hablaron de sus sentimientos y no se conocieron del todo bien, podría ser una señal de que no le interesa nada a largo plazo, solo olvidarse un rato de su ruptura.

Sigue en contacto con su ex

Lo realmente importante en este punto es observar qué actitud muestra hacia su ex pareja, pues cuando hay nostalgia o esperanza, no es una buena señal.

También debes estar pendiente de la frecuencia con que habla con su ex, si pregunta a otros amigos por él o ella, podría ser la clave para darte cuenta que en el fondo quiere volver a sus brazos.

De igual forma si te das cuenta que sigue teniendo a su ex en redes sociales y que está al pendiente de lo que publica, indica que no ha podido olvidar su historia.

Te compara

Pasar por algo así en cualquier relación es doloroso e incómodo y aunque muchas veces no se hace de forma consciente, si nos dice mucho sobre lo que la persona siente por su ex.

(Foto: freepik)

Así que si constantemente te compara con su relación pasada diciendo cosas como “mi ex hacia esto”, “se vestía así”, “con ella las cosas eran así”, seguro que te hace sentir una sombra y que no eres la persona más importante en su presente, lo cual no vale la pena.

No tiene planes a futuro contigo

Busca cualquier pretexto para no involucrarse a futuro contigo, así que evita comprometerse, porque lo que le interesa es estar disponible en caso de que su ex lo vuelva a buscar y le pida que estén juntos de nuevo.

Evita involucrarse mucho en tu mundo

No solo no quiere planes a futuro contigo, sino que no quiere involucrarse en tu entorno cercano, es decir, con tu familia y amigos, pues su único objetivo es dejar atrás la soledad mientras están juntos y distraerse de sus verdaderos sentimientos hacia su ex.

Si no te sientes valorado en tu relación haz un balance y reflexiona si es lo que de verdad quieres, pues es posible que esa persona no se involucre realmente en la relación como te gustaría porque su corazón sigue con la esperanza de volver con su ex.

¿Qué hacer si solo me usan para olvidar a su ex?

Es algo difícil, pues ser la segunda opción de alguien no es una situación agradable, así que lo primero que debes considerar es hacerle saber a tu pareja cómo te sientes.

No hagas reproches, aborda el tema de forma asertiva y tranquila, recuerda que es posible que tu pareja no lo haga a propósito, sino que simplemente lo haga de forma inconsciente y ni siquiera él o ella se de cuenta de sus verdaderos sentimientos.

(Foto: freepik)

Si es necesario, vean la posibilidad de separarse hasta que tu pareja aclare sus sentimientos, pues lo más importante es tu bienestar.

Recuérdale que por más que te diga que quiere estar contigo, sus hechos son lo importante, así que será mejor darse un tiempo para que viva su duelo y más adelante pueda darte lo mejor de si.

(Con información de Psicología Online, EnPareja)

