Darte cuenta de que a tu pareja le gusta otra persona no es nada fácil, pero es mejor reconocer las señales para afrontar la situación y ver si juntos pueden solucionarlo o tomar la decisión de ir cada uno por su camino.

Aunque no queramos reconocerlo, cuando una persona se enamora de alguien más no puede ocultarlo, ya que nuestra actitud cambia y hasta hay cambios físicos.

Según la psicología, el enamoramiento es un estado en que se mezclan varias emociones, como atracción física y emocional, felicidad y euforia, lo que suele ser complicado de ocultar.

Por ello, si tu pareja está enamorándose de alguien más, podrás reconocerlo con algunas actitudes que lo delatan.

¿Cómo saber que a tu pareja le gusta otra persona?

Hay señales que pueden decirte que tu pareja está interesada en alguien más y no se atreve a decírtelo, como:

(Foto: canva)

Ya no le interesa pasar tiempo contigo

No muestra interés en pasar tiempo juntos, tal vez lo justificas diciendo que tiene mucho trabajo u otras ocupaciones, pero lo cierto es que puede ser una señal de que siente atracción por otra persona y prefiere guardar su tiempo libre para alguien más.

Te das cuenta de que miente

Si su relación es monógama, seguro que hará lo posible porque no sepas que empieza a enamorarse de alguien más, pues eso supone una traición. Por ello, prefiere mentir sobre los lugares que frecuenta, con quién está y sobre sus sentimientos.

Se muestra irritable

Enamorarse de alguien mientras estás en una relación no es fácil, pues implica que se avecina un cambio o que hay que confrontar a la otra persona para decirle la verdad sobre nuestros sentimientos.

Eso genera mucho estrés, ansiedad y depresión, que a su vez favorecen un humor irritable la mayor parte del tiempo en la pareja que se está enamorando de otra persona, pues no sabe qué hacer para salir del dilema en el que se encuentra.

No hay muestras de afecto

No hay más besos robados, abrazos ni mucho menos detalles en fechas especiales, incluso cuando intentas tener estos gestos románticos, te aleja y te dice que no tiene tiempo para eso o que no es el momento. Es evidente que su trato hacia ti se volvió frío.

Falta de intimidad

La intimidad es cada vez menos y aunque por sí mismo no es una señal de que a tu pareja le gusta alguien porque puede surgir por otros problemas, si se acompaña de una o más de las señales que te mencionamos anteriormente, es una bandera roja que no puedes ignorar.

(Foto: canva)

Recuerda que se trata de señales generales que podrían indicar que tu pareja se está enamorando de alguien más, pero la única forma de comprobarlo es hablando del tema con la pareja.

Afronta la situación y no te quedes solo con la incertidumbre, es mejor saberlo para encontrar soluciones. Solo ten en mente que el hecho de que se haya enamorado de otra persona no significa que hay algo malo en ti.

¿Es normal sentir atracción por otra persona en una relación?

Según un estudio publicado en el Journal of Sex and Marital Therapy, aproximadamente el 70% de los participantes dijeron que habían experimentado algún tipo de atracción hacia alguien que no era su pareja en algún momento de la relación.

(Foto: canva)

Ante esta situación que es más común de lo que se cree, la psicóloga belga Esther Perel señala que hay que valorar si es una tendencia pasajera o si es lo suficientemente intensa para poner en peligro la relación.

Pero en general, debe verse como una oportunidad para hablar con la pareja sobre nuestros sentimientos.

Lo más importante es que ante cualquier sospecha no asumas hechos ni acuses a tu pareja sin escuchar su perspectiva.

