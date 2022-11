Cuando una persona toma la importante decisión de separarse de su pareja igual de importante es cómo se le comunica ese deseo a la pareja. Es crítico hacerlo de una forma correcta porque sino se corre el riesgo de generar fricción y que el proceso de separación sea más difícil.

Además, es importante entender que pedir el divorcio no implica solo pronunciar una frase, sino que llevará a una serie de discusiones para entender la decisión y platicar sobre cómo se dará la separación de los bienes y el cuidado de los hijos, si es que hay.

También es importante tomar en cuenta que no importa qué tan civilizada sea la plática para comunicar el deseo de divorciarse, siempre habrá alguien que salga lastimado y el proceso no será fácil ni para el que deja ni para el que es dejado.

¿Cómo pedir el divorcio a tu pareja?

1. Considera qué tan sorprendido va a estar tu pareja

Si tu relación llegó al punto en que tú quieres un divorcio, lo más seguro es que tu pareja también esté consciente de que la relación no va funcionar más y que esté insatisfecho con la relación. Si es así, cuando le comuniques tu deseo de pedir el divorcio, seguramente no va a estar sorprendido y va a ser más fácil para él aceptar tu decisión.

En algunos casos, la pareja es tan inconsciente que piensa que todo está bien y en esos casos seguramente se sorprenderá por tu decisión y le tomará más tiempo aceptar el divorcio, lo que significa que más tratará de convencerte de lo contrario.

2. Escoge el momento ideal

Cuando comuniques tu deseo de separarte es muy importante el momento en que lo expresas. Elije un momento en el que tengas las menores interrupciones posibles. Trata de que ambos apaguen su celular y si tienen hijos, escoge un tiempo en el que ellos no estén presentes.

3. Prepárate para discutir

Debes estar preparada para una serie de discusiones sobre la decisión. Si tu pareja no está lista para el divorcio, lo más seguro es que trate de convencerte de no proceder y que te diga que estás mal. Incluso podría enojarse y echarte la culpa. Todas estas respuestas son normales y predecibles y tú que ya tienes en claro por qué tomaste esa decisión, debes mantener la discusión civilizada.

4. No caigas en provocaciones

Si tu pareja comienza a echarte la culpa por el malestar de su relación, seguramente tu también querrás decirle todo lo que él hizo mal y justificar la razón por la que quieres un divorcio. Si sigues por ese camino, las cosas van a salir mal y es muy probable que el divorcio comience en malos términos.

5. Mantente firme en tu decisión

No trates de defenderte ni critiques sus errores. Solamente escucha lo que él tiene que decir y no interrumpas, recuerda que una noticia de este tipo causa mucho dolor. Por más que él intente que tu caigas en la pelea, no debes permitirlo. En ese momento tu debes decir que la decisión ya se tomó y que es irrevocable.

Dile que estás determinada en tener un divorcio civilizado en el que las necesidades de todos se cumplan pero que no vas a entrar a una pelea sobre la culpa y solo estás dispuesta a hablar sobre cómo organizar el proceso de divorcio.

6. Esto es lo que debes decir para pedir el divorcio

De acuerdo con el psicólogo Sam Margulles, experto en mediación y divorcios, esto es lo que debes decir cuando quieres pedir el divorcio:

"Tengo una noticia difícil que compartir contigo. He decidido que este matrimonio no puede continuar y que debo pedir el divorcio. Esto es algo con lo que he estado luchando durante mucho tiempo y sospecho que al menos eres consciente de que lo hemos pasado mal juntos. Pero he llegado al límite de mi umbral de dolor y ya no puedo seguir. Sé que será un proceso difícil y doloroso para todos nosotros. Pero creo que podemos hacerlo con decencia y razonabilidad y espero que tú también lo creas".

(Con información de Psychology Today)