En las relaciones de pareja es común que se presenten desacuerdos y que a veces, terminemos en una discusión. No obstante, hay que saber poner límites y evitar que los problemas se hagan más grandes. Te decimos 5 frases para detener las discusiones de pareja.

Lo importante no es evitar las discusiones, sino saber cómo discutir con la pareja, elegir bien los motivos y actuar de forma adecuada tras los desacuerdos.

Sin importar el motivo, todas las discusiones deben hacerse con respeto, escuchando al otro y tratando de comprenderle. Si notas que las cosas se están saliendo de control, puedes usar algunas frases para detener las discusiones de pareja.

Frases para detener las discusiones de pareja

Saber qué decir para ponerle freno a una discusión es algo muy importante, de lo contrario, puede convertirse en un verdadero problema que además de causarnos angustia, enojo o tristeza, puede llevar a la ruptura con la pareja.

(Foto: canva)

Estas son las frases que te ayudarán a detener una discusión de pareja y las razones por las que es importante usarlas en el momento adecuado:

“Quiero comentarte algo que es importante para mí”

La forma en que digas algo, influirá en la respuesta de la pareja, así que empezar a plantear lo que te molesta o incomoda con esta frase puede ayudar a que no terminen discutiendo de manera agresiva.

“Debemos arreglar juntos esto ¿qué propones para solucionarlo?”

En una discusión de pareja lo peor que podemos hacer es tratar de culpar al otro, pues cada uno tiene su porcentaje de responsabilidad y es maduro reconocerlo.

Así que evita juzgar o atacar a tu pareja y busca escucharlo, mostrando empatía por lo que te dice y tratando de comprender su opinión. Escuchar más ayudará a tener discusiones respetuosas que no dañen la relación.

“Me lastima cuando te comportas así”

Otra forma de detener las discusiones y evitar que empeoren, es hablar desde el “yo”, expresando tus necesidades y percepciones, pero sin culpar al otro.

Busca señalar ese comportamiento o momento que te hizo sentir mal en específico y dile a tu pareja que cuando lo hace, te lastima o te enoja, pero no digas “tú tienes la culpa de esto”.

“¿Cómo podemos evitar tener esta discusión constantemente?”

Identifica qué es lo que suele desencadenar las discusiones entre ustedes y analiza por qué ocurre. Exponlo con tu pareja y juntos traten de buscar una solución que los haga sentir bien a ambos.

(Foto: canva)

“Necesito un momento, ¿podemos hablar cuando estemos más calmados?”

Si ambos son muy impulsivos, puede ser buena idea que se den un momento y dejen para más adelante la discusión, puede ser unos minutos, unas horas o incluso algunos días.

La idea es que ambos estén calmados y se sientan preparados para hablar de aquello que les incomoda. Si no es así, no temas pedir un momento para reflexionar, es válido tener un espacio para reflexionar y no dejarte llevar por los impulsos del momento.

“Siento haber lastimado tus sentimientos, haré lo posible por no volver a hacerlo”

En el calor de las discusiones, es común que podamos decir algún insulto o frase que puede herir los sentimientos de la pareja. Si es el caso, detente de inmediato y tómate tu tiempo para pedir una disculpa.

Llegar a los insultos con la pareja durante una discusión nunca es sano y da pie a otros problemas mayores, así siempre mantén el respeto y en caso de perder el control, asegúrate de disculparte y trabajar en tus emociones para no repetirlo.

Lo que nunca debes decir en una discusión de pareja

No es sano evitar por completo las peleas en la pareja, pues una investigación publicada en la Sociedad para la Personalidad y la Psicología Social, detalla que las parejas que expresan lo que les incomoda en el corto plazo, suelen ser más felices a largo plazo.

(Foto: canva)

Así que tener diferencias siempre es beneficioso, pero solo si se hace desde el respeto y se busca llegar a una solución conjunta. Recuerda que la comunicación asertiva es la base de cualquier relación sana.

Para ello, es importante que evites a toda costa decir las siguientes frases durante una discusión con tu pareja:

Frases que empiecen con “porque tú haces o eres”

Frases que tengan las palabras “nunca” y “siempre”

Decir “no quiero discutir”

“Déjame hablar, no me interrumpas”

“Eres igual que tu madre o padre”

Lo mejor siempre es mantener la calma, no sacar conflictos pasados con tal de “ganar” la discusión y siempre estar dispuestos a resolver juntos los problemas para una relación más sana y feliz.

(Con información de Mundo Psicólogos, SModa)