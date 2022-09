¿Cuidas la higiene después de las relaciones? Después de un momento de pasión muchos no piensan en la limpieza de su cuerpo, pero es imprescindible hacerlo, ya que hace una diferencia en la salud íntima. Esto es lo que debes tener en cuenta.

Las infecciones después de las relaciones son muy comunes, especialmente en las mujeres y muchas veces ocurren por una falta de higiene.

Así lo afirma una publicación del Journal of Gynecologic Oncology y agrega que se pueden desarrollar enfermedades cervico-vaginales en las mujeres cuando no hay una limpieza adecuada después de un encuentro íntimo.

¿Cómo debe ser la higiene después de las relaciones?

La doctora Nerea Luqui, especialista en Ginecología y Obstetricia, detalla a Infosalus que existen algunos puntos básicos de higiene que se deben considerar después de las relaciones:

(Foto: Pexels)

Lavado de genitales y manos

La experta señala que es elemental lavar estas zonas y todas aquellas que tuvieron contacto con los genitales de la otra persona, sobre todo cuando las relaciones ocurren con una pareja esporádica o con varias personas a la vez.

“El lavado sirve para eliminar patógenos de infecciones de transmisión sexual”, destaca Luqui.

No duchas vaginales

La ginecóloga advierte que el lavado es importante pero no exceso, como ocurre con las famosas duchas vaginales, que lejos de proteger, eliminan la barrera natural de la vulva y de la vagina contra las infecciones.

Lo mismo ocurre con otros productos de higiene íntima, como cremas, sprays o desodorantes, que muchas veces contienen detergentes y jabones duros que debilitan la piel íntima y la hacen más vulnerable.

(Foto: Pexels)

“Como máximo, se deben lavar los genitales una vez al día y sin necesidad de emplear jabón. Si se usa, que sea específico para la zona, no cualquier jabón”, agrega.

Los hombres también deben cuidarse

Un artículo de la BBC destaca que los hombres deben lavar el pene con agua tibia después de las relaciones, prestando atención a la zona bajo el prepucio para evitar que se acumule esmegma, una secreción blanquecina que puede causar mal olor, enrojecimiento e hinchazón.

No se debe usar demasiado jabón y menos opciones muy fuertes, porque alteran la salud de la zona. El agua tibia y un jabón suave no perfumado son suficientes.

“La región genital del hombre es propicia también para la aparición de infecciones y otros problemas urológicos”, mencionan.

Orinar

Orinar después de las relaciones es un hábito sencillo que nos protege de infecciones indeseadas, ya sea por microbios, bacterias o secreciones.

La razón es que la orina ayuda a expulsar todo lo que haya surgido, así se depura la zona íntima y se evita que patógenos lleguen a órganos sensibles como la vejiga.

(Foto: Pexels)

Al respecto, una investigación que publicó The Journal of Family Practice dice que las mujeres sanas que orinan en los 15 minutos posteriores a la relación sexual pueden ser ligeramente menos propensas a desarrollar una infección del tracto urinario que aquellas que no lo hacen.

Si no se orina enseguida, la recomendación es beber agua para favorecer el impulso de ir al baño y expulsar las bacterias cuanto antes.

Usa preservativo

La doctora Luqui menciona que el preservativo femenino y masculino, así como otros métodos de barrera pueden ayudar a prevenir infecciones de transmisión sexual.

Esto se debe complementar con consultas médicas y exámenes al menos una vez al año, sobre todo si hay síntomas como picor, ardor, escozor, flujo, supuración o mal olor, ya que son señal de infecciones.

Pero incluso si no tienes síntomas, no debes descuidar tus revisiones, pues hay problemas de salud íntima que se desarrollan de manera silenciosa.

(Con información de Mejor con Salud, Infosalus, BBC Mundo)

