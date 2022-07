Para que una relación funcione las dos personas tienen que estar en el mismo entendido de lo que se espera de la relación. Todo el tiempo escuchamos de malentendidos y de rupturas porque una persona sí quería hijos y su pareja no o porque una se quería casar y la otra no.

Estos malentendidos se podrían evitar si las parejas tuvieran diálogos en cada etapa de su relación para saber cuáles son las expectativas y si éstas pueden ser cumplidas por las dos partes.

Esto ayudará para que, antes de pasar más tiempo juntos, sepan si los dos están en la misma sintonía y de ser así, avancen en el noviazgo y si no, es mejor separarse.

Estas son 9 preguntas que deberías hacer en cada etapa de tu relación, desde los inicios, cuando ya llevan un tiempo saliendo y cuando ya hay un compromiso real.

Al inicio en la relación

Si vas en serio con una persona, hacer preguntas clave es vital en las primeras etapas de las citas. Esto puede ayudarte a determinar si están alineados en los aspectos no negociables y para saber si tienen compatibilidad en general.

Pregunta 1: ¿Qué te hace ser quien eres?

Comprender la historia, las motivaciones y las pasiones de tu pareja puede ayudarte a conocerla mejor y a determinar si sus vidas encajan bien.

Puedes preguntar sobre su educación, su pasatiempo favorito, qué le hace feliz, quiénes son las personas más importantes en su vida, qué les hace únicos, si tienen algún objetivo y cuáles son sus planes a futuro.

Pregunta 2: ¿Qué buscas en una pareja?

Es importante saber desde el principio qué es lo que el otro busca en una pareja. Esto es vital para saber si son compatibles y pueden tener una relación a largo plazo.

Pregunta 3: ¿Compartimos los mismos valores?

Aunque no es necesario estar de acuerdo en todo para tener una relación exitosa, sí es importante tener compatibilidad en los temas importantes. Se trata de verificar si comparten los mismos valores y creencias con respecto a cosas como el matrimonio, los hijos, la espiritualidad, etcétera.

Es importante recordar que si bien puede que estos temas no sean relevantes ahora, lo serán si quieren tener una relación a futuro. Si no comparten los mismos valores, probablemente la relación a largo plazo no sea para ustedes.

Después de un tiempo de salir

En esta etapa ya conoces mejor a tu pareja y te sientes bastante cómodo. Puede que ya hayan discutido sobre los temas importantes que cada uno busca tener en su vida. Sin embargo, se deben hacer preguntas para saber hacia dónde va la relación en términos de compromiso.

Pregunta 4: ¿Es amor o solo una conexión física?

Aquí se debe reflexionar acerca de si su relación es un amor duradero o solamente es una conexión física. Cuando la emoción inicial se desvanece, se deben hacer las preguntas como “¿hay algo más en esta relación, algo más sustancial y significativo?” “¿Hay amor?”

Pregunta 5: ¿En qué momento te gustaría casarte o tener hijos?

Si los dos buscan casarse y tener hijos, este es un buen momento para hablar sobre en cuánto tiempo quieren que esas cosas sucedan. Tal vez los dos estén listos o uno de ustedes quiera esperar más tiempo.

Pregunta 6: ¿Cómo mantendremos la chispa en la relación?

Las relaciones tienen épocas buenas y malas y la chispa inicial puede desvanecerse. En este punto es bueno hablar sobre qué harán para tratar de mantener la chispa viva con el paso de los años.

Hay todo tipo de formas de mantener la pasión, pero lo más importante es asegurarse de que siempre haya una buena comunicación sobre sus necesidades, deseos y anhelos.

Relación a largo plazo:

Mantener una relación sana requiere curiosidad por el otro, así como el deseo de satisfacer las necesidades de tu pareja.

Pregunta 7: ¿Cómo has cambiado a lo largo de los años?

Discutir las formas en que ambos evolucionan puede ayudarles a ser conscientes de los objetivos, preferencias y pasiones del otro.

Pregunta 8: ¿Cómo puedo continuar estando ahí para ti?

Esta pregunta se trata de reafirmar a tu pareja que sigues siendo su mejor amigo y aliado y también ayuda a saber de qué formas puedes continuar haciéndolo feliz.

Pregunta 9: ¿De qué manera podemos pasar más tiempo de calidad juntos?

Mientras más tiempo pase, más sencillo es descuidar el romance en la relación. Por eso es importante hablar sobre nuevas formas en las que puedan tener tiempo de calidad juntos.

(Con información de VeryWell Mind)