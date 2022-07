Encontrar pareja en Internet es algo cada vez más común y es que las nuevas tecnologías como las redes sociales y las aplicaciones de citas, lo cambiaron todo. Sin embargo, antes de aventurarte en las citas virtuales, es importante que tomes en cuenta algunas claves que aquí te ofrecemos.

Para muchos intentar salir con alguien a través de Internet es una pérdida de tiempo, pero la realidad es que tiene muchas ventajas, siempre y cuando se use correctamente.

7 claves para encontrar pareja en Internet

¿No logras conocer a alguien que te atraiga? Conoce cómo aprovechar lo que ofrecen las nuevas tecnologías para buscar a esa persona especial en el mundo virtual y sin ponerte en riesgo:

1. Define lo que quieres

Antes de hacer cualquier movimiento, primero debes tener muy claro lo que quieres, es decir, definir bien si lo que buscas es una relación a plazo, una simple amistad o por qué no, solo encuentros íntimos placenteros y divertidos.

(Foto: Pexels)

El portal Psicología y Mente señala que es importante que definas el tipo de persona con la que deseas relacionarte y el tipo de vínculo que quieres. Así puedes tener un objetivo más claro entre la diversidad de opciones que te ofrecen las aplicaciones de citas.

2. Conoce todas las opciones de apps de citas

Tinder no lo es todo, hay cientos de aplicaciones de citas y cada una te ofrece distintos beneficios dependiendo de lo que quieras. Por ejemplo, hay aplicaciones específicas para citas con hombres gay o bisexueles, para buscar una pareja más seria, para encuentros causales nada más, para personas mayores o donde solo las mujeres tienen la iniciativa de empezar con el contacto.

Lee todas las reseñas sobre las aplicaciones que te interesa y elige la que más te interese.

3. Pon filtros

Indicar cuáles son tus gustos específicos y tus aficiones es necesario al buscar pareja en Internet, de lo contrario, la lista de posibles candidatos puede ser muy amplia y poco especifica, lo que hará más lento tu proceso de encontrar a alguien para ti, pues terminarás en muchas citas con alguien opuesto a ti.

(Foto: Pexels)

Además, se sabe que los perfiles de apps de citas que no indican sus aficiones o intereses, se consideran fraudulentos y aburridos, por lo que la gente prefiere ignorarlos.

4. Sé honesto

El portal La Mente es Maravillosa destaca que, además de poner lo que te gusta, debes ser sincero, mostrado cómo eres sin mentir o exagerar en cuanto a tu apariencia y tus aficiones.

Claro, se vale resaltar algunas de tus cualidades, pero no presentarte como alguien completamente diferente a quien en verdad eres. Recuerda, si buscas sinceridad en los demás, debes ofrecer lo mismo.

5. No lo veas como un fracaso

Algunos creen que tener citas virtuales es señal de que en la vida real no somos atractivos o que fracasamos en el amor, pero no hay nada de cierto en eso, se trata solo de prejuicios, así que abre tu mente y disfruta de la experiencia.

6. No exijas demasiado

Para tener éxito en las aplicaciones de citas es fundamental que tengas presente que hay personas que no encajan a la perfección en todo lo que buscas, pero no por ello son menos interesantes. Date a oportunidad de conocer a las personas y salir de tu zona de confort, puedes llevarte una sorpresa agradable.

(Foto: Pexels)

7. Ante todo, el respeto

Al entablar cualquier conversación, mantén siempre el respeto, incluso si alguien no te interesa puedes hacérselo saber de manera educada. Evita los insultos o los comentarios desagradables sobre los demás y si alguien te dice que no, no insistas, de lo contrario podrías estar acosando a la persona.

Encontrar pareja en Internet no tiene que ser una misión imposible, pero es ideal que sigas estas reglas básicas para aumentar tus posibilidades de encontrar a la persona ideal para ti. ¡Mucha suerte!

(Con información de Psicología y Mente y La Mente es Maravillosa)

Trivia