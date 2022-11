Llevas mucho tiempo a solas, sin pareja ni perro que te ladre. Probablemente te estés preguntando por qué no se presenta la oportunidad, tal vez sientas que no tienes suerte en el amor pero puede ser que la respuesta esté en ti.

¿Has pensado que no quieres sufrir como la vez pasada? Tal vez estés evitando todas las oportunidades que se te están presentando, refugiándote en tu caparazón.

¿Le tienes miedo al amor? 5 razones que explican tu soltería

Cuando tienes miedo al amor, puedes observar las conductas en ti mismo:

Eres muy selectivo. Hasta el más mínimo defecto es determinante para rechazar a las personas.

Sueles elegir personas imposibles. Si tus probabilidades son muy bajas, te acercas a probar suerte.

No permites que te conozcan. Mantienes relaciones superficiales sin involucrar sentimientos.

Eliges personas que no quieren compromisos. De esta manera no se concreta la relación que buscas.

(Foto: Especial)

Hay muchas razones que explican el miedo que estamos experimentando. Incluso cuando logramos establecer una relación amorosa, estos miedos se hacen presentes. Aquí están los miedos asociados a la pareja:

Miedo al compromiso Miedo a la decepción Miedo a perder el amor Miedo al abandono Miedo a la infidelidad

Miedo al compromiso

Esto sucede cuando nos rehusamos a tener algún tipo de obligación con la otra persona. Acceder a un compromiso significa perder autonomía, entonces se prefiere pasarla bien sin necesidad de nada de formalidad.

Miedo a la decepción

Cuando tenemos un ideal de lo que nuestra pareja debe ser, nos exponemos a sufrir desilusiones y desengaños porque no hay tolerancia. Un amor realista acepta la humanidad de la pareja y está dispuesta a negociar las cosas que no le agradan.

Miedo a perder el amor

Así como muchas otras cosas en la vida, el amor se acaba. Hay personas que no quieren lidiar con esta pérdida y aplican estrategias para mantener el amor, lo cual no siempre funciona.

Miedo al abandono

Este miedo es característico de personas con dependencia emocional. Preguntas como "qué hago sin ti?", " Ya no me quieres?", o "me vas a dejar?"

(Foto: Especial)

Miedo a la infidelidad

Este miedo destruye a la pareja por la desconfianza y el desgaste emocional que implica. Es mejor estar consciente de que nos puede pasar a todos y que tenemos el poder de elegir estar con alguien que no engaña.

Si reconoces algunos de estos miedos, sabes que son una limitación grande que impide tu bienestar y lograr un amor de pareja sano y respetuoso. Te damos algunas recomendaciones para trabajarlos:

Reconoce y acepta tu miedo.

Identifica cómo te defiendes de ese miedo.

Trabaja en las conductas y pensamientos que no te permiten amar y ser amado.

Pide ayuda profesional para facilitar y estar acompañado durante este proceso.

SIGUE LEYENDO:

(Con información de Psimamoliti.com)