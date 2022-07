¿Terminaste una relación y no sabes si estás listo para empezar una nueva? No es fácil saber cuándo es el momento correcto, pero hay algunas señales que podrían indicar que vamos por un buen camino.

Iniciar un nuevo romance puede causar ilusión, pero también miedo, especialmente si la última relación no terminó bien.

Por ello, precipitarte a tomar la decisión de empezar una nueva relación no es lo ideal, pues además de que te harás daño emocional y terminarás más confundido que antes, los sentimientos de la otra persona están en juego también.

5 señales de que estás listo para empezar una nueva relación

No se puede determinar cuál es el momento exacto para empezar una nueva relación, ya que cada persona tiene un tiempo diferente para recuperarse y retomar su vida amorosa, por lo que es necesario que tomes en cuenta algunas señales que indican que podrías estar listo para comenzar de nuevo o si es mejor esperar:

(Foto: Pexels)

1. Superaste el duelo

Según la Universidad Anáhuac México, el duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida de cualquier objeto de apego. No solo ocurre cuando alguien cercano fallece, ya que las pérdidas pueden ser muy diversas, como la ruptura de una relación de pareja, cambiarse de un lugar a otro, cambiar de carrera, la falta de salud o de alguna funcionalidad motriz.

Esta institución académica resalta que los síntomas o signos que se presentan en los primeros meses tras la pérdida son: tristeza, llanto fácil, dolor y pensamientos constantes sobre la persona fallecida o la situación de pérdida.

También puede presentarse falta de concentración, dificultad para llevar a cabo actividades cotidianas, poca capacidad para disfrutar de actividades placenteras, alteraciones del sueño y del apetito.

El tiempo de duelo puede variar de unos meses a unos años, pero sabremos que lo superamos cuando ya no sintamos angustia, tristeza, desesperación, rencor ni resentimientos al pensar en nuestra expareja o en lo vivido juntos.

2. Aprendiste de tu relación pasada

El portal especializado Mejor con Salud indica que hay personas que repiten patrones en sus relaciones, escogen personas parecidas a su ex y se enfrentan los mismos problemas y dificultades que con su última pareja.

(Foto: Pexels)

Esto ocurre cuando no nos damos tiempo suficiente para reflexionar acerca de lo vivido, hacer introspección y aprender de lo vivido.

Para llegar a este punto es indispensable que antes de comenzar una nueva relación te preguntes qué falló en la anterior, no para buscar culpables, sino para tomar responsabilidad y construir algo mejor a partir de ahora.

3. Disfrutas tu soledad

Otra de las señales de que estás listo para una nueva relación es que ya no tienes miedo a la soledad, al contrario, la aceptas y la disfrutas.

No te sientes incompleto sin una pareja y sabes que puedes esperar a la persona correcta porque no te atemoriza estar solo ni te resulta incómodo. De lo contrario, es posible que te aferres a salir con cualquier persona con tal de tener compañía.

4. Te liberaste del peso

Al terminar una relación, es común creer que todas las personas son iguales, que todas mienten o nos quieren lastimar y para poder empezar de nuevo, es necesario eliminar toda esa mochila emocional, revisar nuestros pensamientos y trabajar en la autoestima.

(Foto: Pexels)

5. Ya sabes cuáles son tus necesidades y prioridades

El tiempo a solas te sirvió para analizar tu forma de ser, lo que quieres y lo que no te hace bien en una relación. Ya sabes qué buscas en una pareja y también qué estás dispuesto a ofrecer, por lo que es más fácil que tengas vínculos saludables y duraderos en tu siguiente relación.

¿Qué hago si todavía no supero a mi ex?

Si todavía no puedes superar a tu pareja, ten paciencia y date el tiempo de vivir el proceso. La neuróloga Helen Fisher explica a la BBC que “cuando una pareja corta por primera vez, una de las dos personas tiende a pasar por una fase de 'protesta. Generalmente esta persona es la que ha sido rechazada, que se obsesiona con volver a conquistar a la que decidió dar el paso de terminar con la relación".

(Foto: Pexels)

Al respecto, Fisher realizó un estudio publicado en el Journal of the International Association for Relationship Research con una muestra de 15 personas que recientemente habían cortado con su pareja: mediante un escáner cerebral, se estudiaron sus reacciones al observar una foto de sus ex amados.

En todas ellas se activaron las áreas del cerebro asociadas con las ganancias y pérdidas, el deseo y la regulación de las emociones, así como las regiones enfocadas en el amor romántico y el apego.

Esto significa que cuando tu pareja te deja, no necesariamente dejas de amarla. De hecho, puede que incluso tus sentimientos se incrementen.

"Los amantes rechazados experimentan niveles elevados de dopamina y el neurotransmisor norepinefrina. Por eso algunas personas cortan y vuelven continuamente, están 'químicamente' enganchados", indica Fisher.

¿Cómo superarlo? Se ha demostrado que la forma para salir de una adicción es evitar la sustancia durante unos 90 días, indica la neuróloga.

“Con un corazón roto puede pasar algo parecido, pues también luchamos en parte contra una adicción, aunque sea a una persona: guarda sus cosas, elimina a la persona de tus redes sociales para evitar ver qué está haciendo y no la contactes", sugiere.

(Con información de Mejor con Salud, Universidad Anáhuac y BBC Mundo)