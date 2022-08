Redes sociales y las "red flags"

El término ‘red flag’ se ha popularizado recientemente en internet, en sitios como twitter, facebook e instagram, por lo que es frecuente ver publicaciones o comentarios de personas que ponen un emoji de banderita roja, o directamente comentan ‘’red flag si…” ▲

¿Qué son las red flags?

Básicamente, las tan famosas ‘red flags’ (o banderas rojas), es una forma de llamar a las señales de advertencia que pueden verse en alguna persona con quien estás saliendo para ser algo más que amigos. Vendrían siendo como los banderines rojos que se colocan en las playas para avisar que no se debe ingresar al mar, pero en este caso, el mar sería una relación con la persona en cuestión. ▲

¿Por qué son importantes las ‘banderas rojas’?

La realidad es que, aunque pudiera parecer que no, es importante saber detectar y actuar ante las red flags, pues estas nos podrán avisar sobre la futura compatibilidad que existirá en la pareja, alertarán sobre toxicidad en la otra persona, e incluso actitudes ante las que deberemos huir, ya que hacerlo podría ahorrarnos malos ratos o, en casos extremos, salvarnos la vida. ▲

Una red flag no cambia.

Si durante las primeras citas notas actitudes que, lejos de no agradarte, son directamente inadecuadas, expresan un problema de violencia de fondo (quizás te ha contado que golpeó la pared cuando estaba molesto/a, o tiende a ser alguien controlador) o hablan de una falta de responsabilidad afectiva, lo ideal es que te alejes de esa persona. Por más que pueda gustarte su físico o algunos momentos a su lado, esa persona no va a cambiar, y el maltrato puede incluso empeorar. ▲

No son solo falta de intereses en común

Si bien muchas señales de alerta en cuanto a compatibilidad varían de persona a persona (que no quiera tener hijos, pero tú sí), la realidad es que hay muchas otras con las que hay que tener cuidado, pues podrían ser una alerta de posible violencia a futuro, y están estrechamente ligadas a los “violentometros” de diferentes instituciones. ▲

¿Qué red flags deberías buscar?

Un acto de violencia física no es la primera alerta que debes buscar. Hay actitudes, como bromas o comentarios, que resultan en banderines rojos que debes tomar como alerta. Algunos comportamientos son: que te chantajee, que te mienta, que aplique la “ley del hielo” (ya sea que algo pasara o simplemente no hicieras algo que quisiera), que te cele, te haga sentir culpable, o intente controlar. ▲

¿Qué hacer ante las banderas rojas?

Si has encontrado red flags que demuestran señales de violencia emocional (o física), lo ideal es alejarte de esa situación lo antes posible. Si ya te encuentras en una relación más formal cuando empiezas a notarlas (o cuando muestra su verdadera faceta), es importante acercarte a personas de confianza y grupos de ayuda que te apoyen para salir de esa relación, lo que podría no ser tan sencillo. ▲