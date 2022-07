Acabas de descubrir que tu pareja te engañó y no sabes qué hacer. ¿Darle una segunda oportunidad o no?

Hay ocasiones en que es evidente que no se puede perdonar una infidelidad ya que la pareja no muestra arrepentimiento, no lo acepta o ni siquiera pide perdón. Pero hay otras veces en las que se puede percibir un arrepentimiento genuino y ganas de continuar y mejorar la relación por parte del infiel.

En este caso, una infidelidad no necesariamente debe ser sinónimo de ruptura, especialmente cuando hay un arrepentimiento real y se trata de una relación larga o con hijos de por medio.

13 preguntas que te deberías hacer antes de perdonar una infidelidad

Aunque no siempre debe haber una separación tras una infidelidad, lo que sí habrá es un cambio permanente en la relación. Después de una traición nada será lo mismo y no se debe pretender que no pasó nada y seguir como si nada.

La relación va a requerir mucho esfuerzo y trabajo de ahora en adelante. Reparar la relación va a requerir sanar el dolor, reconstruir la confianza, aprender a tener intimidad otra vez y mejorar la comunicación.

Antes de decidir si darle una segunda oportunidad a tu pareja, estas son algunas preguntas que te conviene reflexionar:

¿Es la primera vez que tu pareja te engaña?

que tu pareja te engaña? ¿Tu pareja comprende el daño que ha causado?

que ha causado? ¿Tu pareja reconoce que el engaño es un problema?

es un problema? ¿Tu pareja acepta la responsabilidad de haber sido infiel?

de haber sido infiel? ¿Tu pareja se ha disculpado?

¿Crees que tu pareja está arrepentida y que realmente lamenta haber sido infiel?

y que realmente lamenta haber sido infiel? ¿Se han cortado todos los lazos con la persona con la que fue infiel ?

? ¿Crees que puedes volver a confiar en tu pareja?

en tu pareja? ¿Crees que vale la pena salvar su relación ?

? ¿Crees tú y tu pareja pueden tener una relación exitosa , alegre y duradera?

, alegre y duradera? ¿Puedes perdonar a tu pareja o vas a mantener la infidelidad como resentimiento?

o vas a mantener la infidelidad como ¿Estás pensando en tomar represalias o en vengarte?

¿Están ambos dispuestos a trabajar en su relación y aprender a resolver los problemas subyacentes?

Responder estas preguntas con honestidad puede ayudarte a decidir si vale la pena tratar de reparar la relación.

Una vez que respondas las preguntas, reflexiona si la mayoría son respuestas positivas o negativas. Puede ser bueno que una persona neutral te ayude a contestar estas preguntas.

(Con información de Healthline)