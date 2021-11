El sildenafil mejor conocido como viagra se usa para tratar la disfunción eréctil en los hombres ya que aumenta el flujo sanguíneo hacia el pene durante la estimulación sexual. Ese aumento del flujo sanguíneo puede provocar una erección, pero este fármaco también podría ayudar a vivir más a los hombres de acuerdo a una investigación.

Aunque la viagra solo debe ser tomada por hombres que la necesitan y que el médico se las ha recomendado, una nueva investigación sugiere que este fármaco podría ayudar a vivir más a los hombres.

¿Viagra puede ayudar a vivir más a los hombres?

Investigadores del Instituto Karolinska en Suecia encontraron que los hombres que han sobrevivido a un ataque cardíaco podrían prolongar su vida tomando viagra.

Los investigadores siguieron a más de 43 mil hombres durante tres años, quienes fueron hospitalizados por ataques al corazón. De estos, al 7 por ciento se les recetaron medicamentos contra la disfunción eréctil.

Los científicos encontraron que los hombres que fueron tratados contra la disfunción eréctil tuvieron 40 por ciento menor probabilidad de ser hospitalizados por problemas del corazón y tuvieron 33 por ciento menos probabilidades de morir por cualquier otra causa.

Sin embargo, los científicos indagaron en cómo fueron tratados estos hombres y una imagen más clara apareció. Al parecer, solo los hombres que tomaron el medicamento oral contra la disfunción eréctil, llamados inhibidores de la PDE5, como el Viagra o Cialis, fueron beneficiados con vidas más largas.

Los hombres que tomaron inhibidores de la PDE5, después de sufrir un infarto, tuvieron 38 por ciento menos probabilidades de morir que aquellos hombres que no tomaron ningún medicamento para ese padecimiento, o que aquellos que tomaron Alprostadil, un medicamento inyectado.

Este acontecimiento es importante debido a que, de otro modo, el vínculo entre la muerte prematura y el tratamiento contra la disfunción eréctil podría ser explicado por tener relaciones sexuales, es decir, buscar un tratamiento para la disfunción eréctil puede indicar una vida sexual más activa, lo que puede reflejarse en un estilo de vida más saludable en general.

(Foto: Especial)

¿Cómo el viagra ayuda a mejorar la salud?

El hecho de que los beneficios longevos se hayan observado solo en los hombres que tomaron inhibidores de la PDE5, sugiere que puede haber algo con ese específico medicamento que protege al corazón. Los investigadores tienen un par de teorías: los inhibidores de la PDE5 pueden disminuir la rigidez de las arterias, permitiendo de este modo un mejor flujo sanguíneo al corazón.

Los investigadores dijeron que se necesitan más estudios para aclarar el vínculo, así como si algo tuvieron que ver, no tratar la disfunción eréctil o tener una vida sexual activa sin consumir medicamentos para el padecimiento.

Recuerda que si tienes algún tipo de disfunción sexual lo mejor es acudir con un especialista para tener un tratamiento adecuado, también es fundamental que no te automediques y no tomes viagra si no te la ha recetado un especialista.

(Con información de: Semana y Esquire)