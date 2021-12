¿Soltero en Navidad? 5 cosas que no debes hacer

Estar soltero en Navidad puede ser complicado, ya que se trata de una época donde vemos parejas juntas y felices en muchas reuniones sociales y donde la familia no se cansa de hacer la incómoda pregunta “¿y para cuándo el novio?”

(Foto: Freepik)

Sin embargo, es importante tener en cuenta ciertas cosas que no debemos hacer cuando no tenemos pareja en estas fiestas si no queremos iniciar el año con arrepentimientos. A continuación, te las decimos.

Soltero en Navidad; lo que no debes hacer

Pasar la primera Navidad sin pareja o ya llevar varios años sin compartir estas fechas especiales con alguien puede ser difícil, es normal sentir algo de nostalgia y hasta creer que lo mejor es quedarnos solos en casa para no ver la felicidad de los demás.

Pero la soltería no es una tragedia y de hecho, puedes sacarle mucho provecho, pues te conoces a ti mismo y puedes compartir otras experiencias con familiares y amigos. Simplemente, debes evitar hacer lo siguiente:

(Foto: Pixabay)

1. Decirte frases tristes

Es probable que al ver a otras parejas felices, pienses que hay algo malo en ti y que por eso no consigues encontrar a esa persona especial.

Pueden venirte a la cabeza frases como “no debería terminar el año sola”, “otro año sin pareja”, “que triste es no tener pareja en estas fechas” o “es muy difícil conseguir pareja”.

Pero enfócate en todo lo positivo que hay tu vida y aprende a ser feliz sin una pareja. Recuerda que solos también deberíamos estar bien y si no es así, hay otros problemas que resolver con uno mismo antes de intentar entablar una relación.

(Foto: Pixabay)

2. Quedarte solo en casa

Si recién pasaste por una ruptura y es tu primera Navidad soltero, lo peor que puedes hacer es aislarte y evitar ver a los demás disfrutando del amor o de las divertidas tradiciones.

Quítate el pijama y planea actividades contigo mismo, puede ser acudir al cine, al teatro o ir de compras. También puedes pasarla bien con tus amigos, incluso si ellos tienen pareja.

Si quieres llorar y no salir, hazlo solo unos días, pero luego ponte las pilas y sal a disfrutar de la vida contigo como compañía.

3. “Rentar” a alguien

La desesperación por no estar soltero en Navidad puede hacernos cometer muchas locuras y una de las más extremas es “rentar” a alguien para que aparente ser tu pareja y te acompañe en las cenas para evitar las preguntas incómodas.

No es necesario hacerlo y no te dejará nada bueno, ni siquiera si se lo pides a tu mejor amigo, así que mejor usa ese tiempo y energía para aprender a estar bien contigo mismo.

(Foto: Pexels)

4. Llamar a tu ex

Sabemos que es una época de compartir y dar amor, pero no significa que tengas que buscar a alguien con quien ya no tienes futuro con tal de no estar solo.

Así que ni pienses en mandarle el típico mensaje de “feliz navidad” ya que solo será un pretexto para entablar una conexión que sabes que no va a terminar bien.

5. Ir a lugares que te traen recuerdos tristes

Para aceptar el duelo después de una ruptura es importante no frecuentar esos lugares donde en estas fechas solías estar con esa persona.

(Foto: Pexels)

No es necesario castigarte de esa manera, pues la nostalgia que sientes es suficiente. Mejor aprovecha tu tiempo libre para descubrir nuevos lugares, personas y actividades que puedas disfrutar.

Es difícil al principio, pero al final te sentirás bien, pues encontrarás cosas maravillosas sin la necesidad de una pareja.

Estar soltero en Navidad no es el fin del mundo, al contrario, puede ser una oportunidad de compartir con la familia y los amigos y claro, de estar contigo misma para conocerte mucho mejor.

(Con información de Vix)