¿Por qué tener sexo con calcetines este invierno?

“El sexo solo es para tener hijos"

Este es un mito que ha perdurado desde la antigüedad, el sexo o coito cumple otras funciones además de la reproducción, como la comunicación, el autoconocimiento y el placer.

▲

“Si no sangra no es virgen”

Esta afirmación es un mito antiguo sobre la virginidad en donde el valor de las mujeres se medía por esta condición. La realidad es que el hímen es una membrana delgada que puede romperse por cualquier movimiento y no necesariamente por la penetración sexual.



▲

"El tamaño sí importa”

Muchos hombres viven bajo la presión de la creencia de que el tamaño del pene se relaciona directamente con la capacidad de dar placer a la pareja, lo cual es un mito ya que el tamaño del órgano depende de factores hereditarios y no tiene ninguna relación con la función o la capacidad del mismo. ▲

"Tener relaciones sexuales de pie no produce embarazos"

Los métodos de anticoncepción son dispositivos tecnológicos que disminuyen, más no anulan, la posibilidad de un embarazo. En ese sentido, las únicas formas de prevenir la concepción son la abstinencia o los métodos anticonceptivos temporales o permanentes. ▲