¿Por qué es fundamental compenetrarse sexualmente con tu pareja?

Compenetrarte sexualmente con tu pareja significa que tengan buena sintonía a la hora de mantener relaciones sexuales, es decir que ambos sepan lo que le gusta a la otra pareja para así poderse entender bien y tener sexo satisfactoriamente.

La compenetración sexual en una pareja no siempre se logra de manera inmediata, ya que las personas deben conocerse, vivir y tener experiencias sexuales juntos para luego tener una buena práctica sexual.

Estar enamorado:

¿Cuántas veces hemos escuchado que una relación no terminó por un evento negativo sino porque simplemente “se acabó el amor”? Pero, ¿qué significa realmente esa frase y porque un sentimiento así puede terminar sin razón aparente? Para responder eso primero debemos entender qué es estar enamorado. ▲ ¿Qué es el enamoramiento?

Bruce Lipton, autor del libro "La biología de la creencia y el efecto de la luna de miel", dice que los sentimientos iniciales del enamoramiento tienen el poder de sacar a las personas de sus comportamientos y pensamientos obsesivos eliminando la sensación de estar en piloto automático para entrar en una sensación mágica y hermosa. ▲ La etapa inicial:

Una persona enamorada ve al otro como un ser casi perfecto o perfecto y todos sus pensamientos y creencias las admira e idealiza; en esta etapa se da el punto máximo de comunicación, comprensión y compasión. Esa visión perfecta se traslada a otras partes de la vida y por eso la frase “mi mundo cambió” es tan popular. ▲ El desenamoramiento:

Si en el enamoramiento el mundo es un lugar más radiante y se es “la mejor versión de uno mismo”, por el contrario, en el desenamoramiento la persona comienza a caer en sus viejos hábitos y vuelve a percibir el mundo con una cierta negatividad, de ese modo el objeto de amor ahora se convierte en uno de molestia y desesperación. ▲ El estado de asombro:

Investigadores han encontrado que dicho estado produce una sensación positiva capaz de reducir los químicos inflamatorios y causantes de enfermedades. Las personas enamoradas permanecen en este estado, el cual es similar al que produce las drogas, el alcohol y otras distracciones que liberan a la mente de preocupaciones mundanas. El amor devuelve a la vida a una persona. ▲ Ten una mirada fresca:

El primer paso para mantener el enamoramiento es evitar proyectar tus sentimientos y autocríticas hacia la pareja. Lo que debes de hacer es explorar tus emociones y trabajarlas pero también importa siempre ver a la pareja con nuevos ojos y trabajar en ser un mejor oyente para apreciar y valorar lo especial que son. ▲ Practica la intimidad:

La intimidad significa que alguien puede ver dentro de ti. Significa escuchar plenamente los sentimientos más profundos de alguien y que ellos también escuchen los tuyos, también es escuchar y comprender cuando alguien está herido, tener y construir confianza y seguridad mutua, también es la capacidad de disminuir las defensas con otro. Es algo terapéutico. ▲ Mantén viva la aventura:

Se trata de trabajar juntos para construir y compartir las experiencias que brinda la vida, pero también busca dar a los demás y hacer el mundo un poco mejor. Estar enamorado significa perder el egoísmo, el orgullo y el ego. ▲

¿Por qué es fundamental compenetrarse sexualmente con tu pareja?

Aunque exista una fuerte atracción entre ambos miembros de la pareja, la compenetración sexual necesita de tiempo. Los primeros encuentros son importantes y excitantes pero, a medida que se conocen los gustos y fantasías de la pareja aumenta la compenetración sexual.

La compenetración sexual con tu pareja es fundamental para poder mantener relaciones sexuales satisfactorias y hacer feliz a tu ser amado en la cama.

Marina Castro, psicóloga y sexóloga indica que la comunicación es básica para poder tener buen sexo.

“No todo el mundo entiende el sexo de la misma manera, y con esto no solo me refiero a la práctica en sí, sino al concepto de lo que significa un buen sexo”,

Para compenetrarse sexualmente con tu pareja es fundamental hablar sobre la cuestión y expresar los sentimientos y las ideas que se tiene acerca de la relación sexual.

La especialista da los siguientes consejos para compenetrar sexualmente con la pareja:

El orgasmo es un resultado no el objetivo

“No todo lo que se empieza en una relación sexual se tiene por qué terminar”, explica la especialista. Que alguien quiera experimentar y dé comienzo a una práctica determinada no justifica que haya que llevar a cabo hasta el final, porque el permiso y el respeto son dos cuestiones imprescindibles y si no se cumplen, no puede haber una relación satisfactoria para ambos.

“El orgasmo es un resultado, nunca un objetivo”. Indica la especialista.

La importante excesiva que le dan algunas parejas a esta cuestión puede derivar en una frustración permanente, porque impide disfrutar de las demás dimensiones que engloba el sexo y que son también satisfactorias.

Se debe conocer lo que le gusta a la pareja

“La comunicación es básica para poder tener buen sexo, No todo el mundo entiende el sexo de la misma manera, y con esto no solo me refiero a la práctica en sí, sino al concepto de lo que significa un buen sexo. Para algunas personas es sinónimo de conexión, para otras de amor, para otras un encuentro apasionado, asegura Castro.

La especialista indica que no estamos acostumbrados a hablar de estos temas de forma más profunda y, a veces, se produce una cierta frustración debido a las diferentes expectativas que tiene cada uno. Por lo que es fundamental hablar sobre el sexo y expresar los sentimientos y las ideas que se tienen acerca de la relación sexual.

Es muy importante compenetrar sexualmente con la pareja, pero esto no siempre es fácil por lo que se requiere hablar y conocer bien al ser amado.

