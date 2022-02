“Los celos son una cárcel; puse un GPS para rastrear a mi esposo"

Mónica Luna es enfermera y ama de casa, pero también es madre de dos hijas y esposa desde hace 23 años. En entrevista con SuMédico, habla sobre su experiencia con los celos románticos y cómo eso le quitó la tranquilidad e incluso la enfermó de presión arterial alta y depresión.

La historia de los celos en Mónica se remonta a su juventud; para su fortuna y gracias a su esfuerzo, hoy en día ya no los siente. Todo comenzó cuando ella se dio cuenta que su esposo comenzaba a intercambiar mensajes con otra mujer. A raíz de esa situación ella recuerda que los celos que sintió despertaron a una mujer que ella desconocía.

“Me entraron unos celos que despertaron a una persona que enloqueció. Fue una cosa tan fea, tan espantosa que hasta me enfermé. Y es que no hay que hacer suposiciones, porque te marcan, te hacen un infierno en la cabeza y comienzas a preguntarte todo el tiempo ¿dónde estará? ¿qué estará haciendo y con quién?”

En psicología, los celos son explicados a partir de una pérdida o amenaza percibida que se genera porque uno se imagina que la pareja tiene una atracción por otras personas.

(Foto proporcionada por Mónica Luna)

Mónica creó toda una telenovela y la hizo caer en un hoyo profundo

En entrevista con SuMédico, la doctora Ana Paola Sáenz Jiménez, académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana y doctora en psicología con enfoque en salud, señala que muchas veces los celos están más en lo que imaginamos que en lo que de verdad está pasando. Cuando la persona experimenta celos, la mitad pasó en su imaginación y en realidad no tiene indicios reales de una infidelidad o pérdida de la relación de pareja.

Hoy Mónica comenta con risa que en esos momentos ella se inventó una telenovela de lo que hacía su esposo y hasta lo imaginaba ya casado y con hijos con la otra persona, sin siquiera saber si alguna vez se habían visto o las razones por las que estaban en comunicación.

Ese tipo de pensamientos le hicieron enfermar literalmente; la angustia provocada por los celos la llevaron a sentir que estaba en una cárcel o en un hoyo profundo de donde nadie más que uno mismo puede a salir.

Esta sensación de estar atrapada en una espiral oscura es una característica de las personas celosas. Lee Parrot, psicólogo especializado en las relaciones de pareja dijo que la persona celosa se caracteriza por una sensación de sospecha, inhabilidad de concentrarse en otras cosas, rumiación, preocupación y por tener fantasías de la pareja con él o la rival disfrutando de una hermosa relación, así como una hipersensibilidad a los indicios de insatisfacción por parte de la pareja.

El Instituto de la Juventud dice que es importante conocer qué son los celos y sobre todo identificarlos, pues la idealización del amor puede provocar que pasen desapercibidas acciones o situaciones de celos que se pueden normalizar y abrir el paso a la violencia física o verbal.

Con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero, te platicamos por qué los celos no deben ser vistos como una muestra de amor en la relación de pareja.

(Foto: Pexels)

Enojo y miedo, emociones principales de los celos

En psicología, los celos son definidos como una emoción o mezcla de emociones que incluyen sentimientos de pérdida, enemistad, ira, agresión, enojo, envidia, miedo, venganza, aprehensión, ansiedad, pánico, sospecha, desconfianza, angustia, depresión, autocompasión, culpa y excitación sexual. Sin embargo, los teóricos en psicología coinciden en que las emociones predominantes en los celos son el enojo y el miedo.

Pero la definición más completa fue hecha por Gregory White y Paul Mullen quienes definieron a los celos románticos como un conjunto de pensamientos, emociones y acciones que surgen por la pérdida o amenaza de la autoestima y/o la pérdida de la relación romántica. La pérdida o amenaza percibida se genera por la creencia de una atracción romántica real o potencial entre la pareja y un rival, muchas veces imaginario.

La doctora Ana Paola Sáenz Jiménez explica que los celos son una emoción compleja.

Todas las emociones tienen 3 componentes esenciales. Cuando sentimos una emoción hay algo corporal que reacciona, como el calor o dolor de estómago en el enojo; hay algo que ocurre en nuestro pensamiento, cómo los pensamientos de ira hacia otro; y hay algo que hacemos por esa emoción, que es la forma en que reaccionamos, como los gritos o el llanto. Los celos se componen de varias emociones, tienen un componente de cómo pensamos y cómo reaccionamos. Esta última parte es lo que diferencia a cada persona y tiene una tendencia en cada género.

Aunque hay personas que dicen no ser celosas, Sáenz afirma que los celos son una emoción que todas las personas llegamos a experimentar en algún momento y que llegamos a sentir no solo frente a las relaciones de pareja sino hacia otros vínculos.

Aunado a lo anterior, la experta puntualiza que, si bien todas las personas somos capaces de sentir celos, existe una diferencia entre lo que se siente y lo que se hace y es que una creencia errónea que existe en la sociedad es que sentir celos automáticamente implica actuar con furia o tratar de controlar a las personas. “Sentir celos no es igual a expresar esa emoción de manera explosiva”, concluye la doctora.

(Foto: Unsplash)

La pertenencia al otro, el mito del amor romántico

Desde el punto de vista psicológico, el amor romántico idealizado se puede explicar con esta frase: "El amor romántico promete recrear la relación integral de uno a uno, relación que se daba entre el bebé y la madre. Una vez más, el mundo está excluido; una vez más se pueden ignorar las exigencias de los demás. El amor, tal y como se describe en las canciones y en los cuentos, sugiere que los dos amantes dependen el uno del otro al excluir a todos los demás. Que se satisfacen totalmente el uno al otro y que, si se privan el uno del otro, morirán o, al menos, serán muy infelices para siempre." Gordon Clanton y Lynn Smith, psicólogos especializados en los celos románticos.

Asimismo, la doctora Sáenz, quien también es docente de psicología en la Ibero, identifica que las expresiones de la cultura popular como las canciones, las películas, los poemas o la literatura difunden mitos del amor romántico que igualan el amor con la exclusividad o la posesión. Esto provoca que se normalicen los celos como parte del amor en la relación de pareja.

“Un mito del amor romántico es pensar que si yo amo a alguien esa persona me pertenece o yo le pertenezco, como si se convirtiera a la persona en objeto y a su vez, nosotros nos convertimos en objeto de la persona. Pero por eso se le dice mito, porque no es real. Las personas somos libres: yo no le pertenezco a nadie y nadie me pertenece a mí”, señala Sáenz.

“Otro mito es que el amor verdadero es un amor fusión, un amor total en el que tú y yo como pareja debemos sentir, pensar y desear lo mismo. Cuando uno de los dos sale de esto, se detonan los celos”, enfatiza la psicóloga de la Ibero.

Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México por medio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, dice que la violencia de pareja se refiere a cualquier comportamiento dentro de la relación de pareja que pueda causar daño físico, psicológico o sexual a uno de sus miembros. Se manifiesta con golpes, empujones, gritos, insultos, prohibiciones, amenazas, intimidaciones y comentarios denigrantes.

Más del 90% de los y las adolescentes mexicanos reporta haber experimentado violencia en el noviazgo. La influencia de los mensajes de los medios de comunicación masivos como la televisión, el cine o la música con frecuencia reproducen y refuerzan actitudes y comportamientos machistas y sexistas. Además, presentan una visión demasiado romántica del amor en la que el sentimiento amoroso se utiliza para justificar la agresión de la pareja.

La UNAM enlista algunas señales que indican violencia de pareja mediante la expresión de celos:

Tu pareja te ha intentado chantajear sentimentalmente o lo has descubierto engañándote o mintiéndote.

Trata de controlar tus actividades, con quién sales, revisa tu celular y te prohíbe cosas

Limita y trata de acabar las relaciones que tienes con amigos o familiares

Critica o pretende cambiar la forma en que te vistes y arreglas

Te cela, insinúa que andas con alguien más o te compara con sus exparejas

(Foto: Pexels)

¿Cuántos tipos de celos hay?

Hasta ahora se ha discutido la definición de celos y violencia de pareja. Pero es importante saber que también existen diferentes tipos de dicha emoción. Hablando estrictamente de los celos románticos, es decir los celos en la relación de pareja, se pueden diferenciar los siguientes tipos:

Celos de proyección: aquí las personas proyectan la infidelidad o los impulsos hacia ella, en su pareja. Es decir, la persona está siendo infiel o tiene ganas de serlo y por eso piensa que también su pareja lo será.

Celos delirantes o extremadamente intensos: es cuando la persona crea falsos escenarios o tiene creencias irracionales sobre la atracción de su pareja con otro individuo.

Celos manifiestos: se dan porque existe una desconfianza sobre lo que hace la pareja y se le manifiesta enojo cuando la novia o el novio interactúan con otras personas. Por ello, se le pide un reporte a la persona sobre lo que se hizo en el día y existe un asedio constante.

Celos ocultos: En este caso los celos permanecen guardados y no se le expresa a la pareja lo que se está sintiendo. Sin embargo, la persona celosa es grosera, cortante y comienza a denigrar o criticar todo lo que hace la pareja.

Celos patológicos: es la forma más dañina de los celos porque tiene la probabilidad de desembocar en violencia física. Los celos patológicos se dan cuando la convicción y convencimiento en la infidelidad de la pareja es irrefutable sin importar que realmente no existan amenazas reales.

(Foto: Pixabay)

“Llegué al punto de ponerle un GPS a mi esposo”

Mónica confrontó a su esposo sobre los mensajes, pero cuando él le preguntó cómo se enteró, ella confesó que había espiado las conversaciones de su celular. Fue en ese momento que él se enfadó y negó todo. Pasaron días enteros sin hablar hasta que su esposo finalmente contó la verdad.

Antes de enfrentarlo, Mónica vivía atrapada en unos celos patológicos y delirantes que la llevaron a vigilar cada movimiento que su pareja hacía por medio de un GPS. De esta forma, ella se dio cuenta que él mentía sobre su paradero y entonces le marcaba constantemente para preguntarle dónde estaba y con quién.

“Mis celos eran un poco de paranoia, un poco de suposición, pero también un poco de verdad. A los pocos días de la pelea, mi esposo me explicó que sí había iniciado una conversación con otra mujer que había conocido y quedaron de verse, pero nunca pasó porque él se arrepintió”.

Los celos que Mónica llegó a sentir afectaron su salud física y mental de tal manera que a veces le resultaba imposible realizar sus actividades cotidianas. Comparte haber padecido una depresión profunda que la hundió en cama por semanas. Sus hijas, que en ese momento eran niñas, la iban a buscar a su cama preguntándose qué pasaba con su mamá.

Entonces llegó un momento en que dijo “hasta aquí”. “Recuerdo que después del GPS y de haberme enfermado dije: esto está muy mal y si yo no pongo orden en mi cabeza y mis sentimientos y en lo que yo quiero, no sé qué me va a pasar.”

Finalmente dejó de perseguir a su esposo por mar, tierra y Facebook y tuvo un cambio de mentalidad del que hoy habla con gran orgullo y pasión. Afirma haber trabajado sus emociones, sentimientos y mentalidad, así como haber recurrido a la espiritualidad, el yoga y la meditación para salir de lo que ella continúa nombrando “un infierno”.

Pero también comprendió que el amor no es obligado. “Yo dije, si él se quiere ir pues que se vaya y si va a estar conmigo que se quede. Si las cosas son para ti, serán y si no pues que Dios lo bendiga y que él siga su camino y yo el mío."

(Foto: Pexels)

¿Quién es más celoso: el hombre o la mujer?

La doctora Ana Paola Saénz, cuya preparación también incluye estudios en perspectiva de género, no cree que haya un género que esté más predispuesto a la emoción de los celos. La diferenciación que sí ocurre sobre este tema son las razones por las que cada uno puede sentir celos y cómo lo expresan.

En el caso de las mujeres la socialización de dicho género hace que ellas tiendan a poner en el centro de su vida el amor de pareja y con el tiempo, a sus hijos para finalmente tener una vida que gira alrededor de la pareja y los hijos, dejando de lado sus propios proyectos de vida. De tal forma que las mujeres tienen más tendencia, aunque no orgánica ni biológica, sino por demanda social, a atender las necesidades de los otros.

“Entonces lo que pasa es que cuando se llena mi vida de los otros y los otros se van, yo caigo en un riesgo de vulnerabilidad grande porque mi vida giraba alrededor de ese amor y eso es el detonante de los celos en las mujeres, sentir el miedo de esa pérdida”, ejemplifica Sáenz. Añade que la expresión de los celos en las mujeres suele ser en forma de reproches, control y la agresión verbal.

En el caso de los hombres está más normalizado que ellos sean el centro de sus vidas. Contrario a las mujeres, ellos tienden a atender primero sus necesidades. Por eso, aunque los hombres también sienten un miedo a la pérdida, los celos se dan más por una cuestión de propiedad. Es decir, los hombres sienten celos porque no quieren que se vaya la pareja y con ella su virilidad y prestigio. La expresión de celos en este género también se da con reproches, pero se agrega la violencia emocional y verbal, también tienen más probabilidad de usar la violencia física para tratar de controlar a la pareja, señala la experta.

(Foto: Pexels)

¿Cómo reparar una relación plagada de celos?

En el momento en que Mónica se dio cuenta de todo el daño que habían provocado los celos, se decidió a salir de esa situación. Se dio cuenta que su mundo giraba alrededor de su esposo e hijas y fuera de esos roles, ella como persona no existía.

“Me puse a pensar en qué es lo que yo quería para mi vida y que nadie más va a vivir mi vida por mí. Comencé a buscar otros proyectos y cosas que me ayudaran a salir adelante; me empecé a enfocar en ver cursos por internet, traté de aprender cosas nuevas, conocí a personas nuevas y en general fijé nuevas metas para mi vida; no tiene que ser la gran cosa, por ejemplo, yo aprendí a hacer manualidades por internet. Me di cuenta de que no todo mi mundo es mi esposo ni mis hijas, también yo existo, y cuento mucho.”

La doctora Ana Paola Sáenz, que también se desempeña como terapeuta familiar, dice que dependiendo de nuestra historia personal es cómo se van a resolver los celos. Una persona puede reconocer sus celos y aceptar que los siente, racionalizarlos y procesarlos. También ayuda pensar si los celos tienen que ver uno mismo o si hay una amenaza real.

Sin embargo, agrega la experta, está tan normalizado que los celos se asocien con una demostración de amor o con una pelea que muchas personas no se cuestionan si la forma en la que están expresando sus celos es adecuada o si están poniendo la responsabilidad de esa emoción en su pareja. Es como decir: aunque yo siento celos es problema tuyo y tú debes arreglarlo.

La doctora en psicología recomienda que cuando existan celos patológicos, lo mejor que se puede hacer es comenzar a trabajar en psicoterapia para desarrollar un sentido de responsabilidad ante los propios celos. Es importante aclarar que en una relación de pareja donde hay celos o celos patológicos, la responsabilidad del cambio y mejora es de quien los experimenta.

Muchas veces se tiene la idea de que, si uno deja de ver amigos o de vestirse de cierta forma, entonces los celos se le van a quitar a la pareja y todo va regresar a la normalidad. Eso es falso, esa no es una forma de controlar los celos y lo único que pasará es que se va a limitar la vida. Uno no debe responsabilizarse de algo que tendría que controlar otra persona, añade la psicóloga Sáenz.

(Foto: Pexels)

Asimismo, ella agrega que en los celos patológicos se debe trabajar sobre las propias inseguridades y detonantes; de igual forma se tiene que explorar la noción de desconfianza que se tiene ante los demás, así como modificar y eliminar los mitos del amor romántico que están influyendo en la forma en que se expresan los celos. Lo más importante es tomar responsabilidad de los actos propios.

Antes de acudir a terapia de pareja, lo primordial es acudir a una terapia individual para trabajar las inseguridades, pues de lo contrario se corre el riesgo de generar más violencia al acudir a una sesión de pareja. No se debe creer que los celos son un problema de pareja y que se debe arreglar de manera conjunta, sino que es un trabajo individual en el que uno se da cuenta por qué expresa los celos de forma violenta y la otra persona debe pensar por qué los ha soportado.

¿Se pueden curar los celos patológicos? Sí, siempre y cuando la persona se dé cuenta de que la expresión violenta de celos no es normal. Además de la psicoterapia, otra cosa que puede ayudar a controlar los celos es mantenerse informado del tema.

