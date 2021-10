Las señales que podrían indicar que tienes VPH en la boca

El Virus del Papiloma Humano o VPH es la infección de transmisión sexual más común y se estima que hay más de 100 tipos, de los cuales, aproximadamente 40 pueden transmitirse tanto a las áreas genitales como a la boca y la garganta a través de prácticas como el sexo oral. Conoce las señales de que podrías tener VPH en la boca.

Muchas personas sexualmente activas se exponen al VPH oral a lo largo de su vida y, de hecho, cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que hasta 10% de hombres y 3.6% de mujeres lo padecen.

La mayoría elimina el VPH sin ningún tratamiento en un plazo de uno o dos años, pero en algunos, la infección persiste y se manifiesta con algunas señales que te explicaremos a continuación.

VPH en la boca

El VPH puede infectar los genitales, pero también la boca y garganta, principalmente cuando se realiza sexo oral sin protección y se dan besos profundos de lengua. Este virus puede evolucionar y causar cánceres de orofaringe o la parte de atrás de la garganta, incluidas la base de la lengua y las amígdalas.

De hecho, se estima que el 70% de los cánceres orofaríngeos son causados por la presencia de VPH en la boca durante muchos años.

¿Cómo reconocer el VPH en la boca? Generalmente, no hay señales visibles, aunque las cepas de bajo riesgo sí pueden causar verrugas en la boca o garganta. No duelen y no son cancerígenas, pueden reaparecer de vez en cuando y el dentista puede recomendar eliminarlas con cirugía.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no se presentan síntomas, por lo que se puede tener VPH en la boca sin saberlo y transmitirlo a otras personas.

Síntomas suelen indicar el inicio de un cáncer orofaríngeo

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, cuando pasan muchos años y el virus causa cáncer orofaríngeo, pueden aparecer síntomas iniciales como:

-Dolor de garganta que dura más de 2 a 3 semanas y que no se quita con antibióticos

-Tos

-Problemas para tragar

-Ganglios linfáticos inflamados

-Protuberancia en el cuello o mejilla

-Sonidos respiratorios anormales

-Pérdida de peso inexplicable

Detectar alguno de estos síntomas no significa necesariamente que se tenga cáncer, pero es fundamental acudir de inmediato con el dentista para que haga una revisión de la boca y las posibles lesiones.

Si el especialista sospecha de la presencia de cáncer por VPH en la boca, puede indicar hacer pruebas como una biopsia, radiografía o una tomografía computarizada.

¿La vacuna de VPH previene lesiones orales?

La vacuna contra VPH se creó para prevenir el cáncer de cuello uterino y otros cánceres del sistema reproductivo, sin embargo, también podría prevenir los cánceres orofaríngeos, pues protege contra los tipos de VPH que afectan la boca y garganta.

Lo ideal es que se reciba la vacuna entre los 11 y 12 años, pero los CDC también recomiendan la vacunación para todas las personas hasta los 26. Los adultos de entre 27 y 45 años que todavía no están vacunados también pueden hacerlo, aunque se sabe que hay menos beneficios porque es posible que ya se haya tenido contacto con el virus.

La vacunación contra VPH previene nuevas infecciones, pero no sirve para tratar las ya existentes, razón por la que es más eficaz administrarla antes de cualquier exposición al virus.

Otras formas de prevenir VPH en la boca

Otras formas de protegerse contra el VPH en la boca incluyen usar condones o barreras dentales durante prácticas como el sexo oral, aunque el virus podría estar en la piel circundante, por lo que se disminuye el riesgo, pero no por completo.

Es importante dejar de fumar y beber en exceso, pues son factores que contribuyen al desarrollo de cánceres orofaríngeos.

La mayoría de los casos de VPH en la boca mejoran por sí solos sin necesidad de tratamiento en un periodo de dos años, sin causar daños a la salud, pero lo mejor es asegurarse de no tenerlo visitando al médico periódicamente y de ser necesario, haciendo las pruebas para detectarlo a tiempo.

(Con información de CDC, MedlinePlus y Mouth Healthy)

