Las 5 fantasías sexuales más comunes

Las fantasías sexuales o eróticas son un patrón deliberado de ideas (una recreación o representación mental) cuyo objetivo es crear o mejorar sentimientos sexuales. Se basan en imágenes mentales que un individuo considera eróticas, a continuación te diremos las 5 más comunes.

Las fantasías son imágenes relacionadas con la erótica de los sentidos, con lo prohibido. En muchas ocasiones no se confiesan y la mayoría de las veces tienen un componente altamente excitante. A día de hoy aún siguen siendo un tema tabú.

Para saber más de...5 términos para entender las relaciones tóxicas: ¿te identificas?

¿Qué es?

En términos sencillos, una relación tóxica es aquella que te hace sentir peor en vez de mejor. Es una relación en donde te sientes sin apoyo, incomprendido, rebajado o atacado o cuando alguien amenaza constantemente tu bienestar físico y mental con sus palabras y sus acciones. El abuso físico y verbal es la señal más clara de toxicidad, pero hay formas más sutiles de ser tóxico. ▲ Ghosting:

Forma coloquial que hace referencia a una interrupción permanente y abrupta de la comunicación con otra persona sin darle una explicación o aviso previo; la persona que fue “ghosteada” intenta restablecer la comunicación pero no vuelve a obtener respuesta alguna. Esa desaparición fantasmagórica es lo que le otorga el nombre anglosajón de ghosting. ▲ Zombieing:

Otro término nuevo de las relaciones modernas es este, el cual se refiere a cuando alguien “vuelve de entre los muertos” y quiere volver a reconectar contigo después de haberte “ghosteado”. Por ejemplo, aquel individuo que había cortado toda la comunicación contigo, tiempo después y de la nada, te manda un mensaje o comenta alguna de tus fotos con la intención de volver a tener una relación. ▲ Caspering:

A diferencia del resto de los fantasmas, Casper es un fantasma que sí puede ser visto. Esa es la diferencia entre el “ghosting” y el “caspering”, en este último, la persona te da un previo aviso en el que te informa que va a cortar lazos contigo; aun así de vez en cuando se aparecen para ver tus historias de Instagram, Whatsapp o Snapchat. ▲ Gaslighting:

Es una forma de manipulación emocional en la que se socava la percepción de la realidad de una persona. El abusador miente y cambia los hechos al grado de hacer hacer que la otra persona se cuestione su realidad, sus recuerdos, sus percepciones y se sienta confundida e incluso dude de sí misma. Las personas que hacen gaslighting usan frases como: “eso nunca pasó”, “estás loca”o “estás inventando cosas”. ▲ Breadcrombing:

Se traduce como migajas de pan y es cuando alguien no está realmente interesado pero avientas migajas de pan a la otra persona para fingir que sí hay interés y mantener a la persona enganchada. Básicamente es dar falsas esperanzas y provocar sin nunca concretar nada; ya sea un mensaje de vez en cuando, interacciones en redes sociales pero que no pasan de ahí. Expertos mencionan que es un acto narcisista en el que se busca la atención y validación del otro. ▲

Las 5 fantasías sexuales más comunes

Aunque no es fácil determinar qué es exactamente una fantasía inusual. De acuerdo con los investigadores, la discusión debe centrarse no tanto en su contenido como en el efecto que produce en el individuo. Es por esto que catalogar las fantasías sexuales más comunes no es fácil. Pero estas son con las que más gente fantasea:

1. Sexo en grupo

El sexo en grupo es una de las fantasías sexuales más comunes. Aquí entran tanto las orgías como los tríos.

Esta fantasía la comparten tanto hombres como mujeres, una que pocas veces se materializa en la realidad. El miedo al juicio de la sociedad, el rechazo de la pareja y otras variables son un obstáculo para que esta se pueda llevar a cabo.

2. Sexo con un desconocido

Esta también es una fantasía muy común y engloba a los amigos con beneficios y a las aventuras de una noche. Puede surgir cuando la persona tiene una pareja estable, y no siempre lo hace en un contexto de insatisfacción sexual.

Según los investigadores, quienes materializan estas fantasías suelen reportar mayores niveles de placer, y lo hacen alejados de una relación de intimidad.

(Foto: Especial)

3. Sexo con un componente teatral

También conocido como juego de roles, consiste en desarrollar un papel ficticio de manera consensuada. Por ejemplo, jugar al doctor, al profesor, etc. Se trata de una experiencia muy amplia que permite integrar los fetiches sexuales.

A su vez, esta fantasía puede imitar escenas o ideas de películas, series o cualquier tipo de componente ficcional. Son muy comunes y permiten incluir variedad en la rutina de pareja. La fantasía requiere de la participación de ambos.

4. Experiencias homosexuales

Las fantasías homosexuales son relativamente comunes en las personas. Tanto hombres como mujeres las tienen, lo cual en ocasiones puede hacer que se cuestionen sobre la identidad sexual o su orientación.

Esta fantasía también gira en torno al placer. También, por la curiosidad que existe de por medio. Es más frecuente de lo que las personas creen.

(Foto: Especial)

5. Sexo con una expareja

Los expertos han encontrado que casi la mitad de las parejas que terminan una relación mantienen uno o más encuentros sexuales en el futuro. Por lo tanto, tener sexo con una expareja es algo con las que muchas personas fantasean. Esta fantasía surge años después de terminada una relación.

Existen muchas fantasías, pero las que te mostramos suelen ser las más comunes. ¿Coincides con alguna de ellas?

Sigue leyendo: Lo que tus fantasías sexuales dicen de ti

(Con información de: Sexología Madrid y Mejor con Salud)