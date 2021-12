Aunque podría pensarse que los solteros pueden tener relaciones sexuales más satisfactorias, esto no es verdad ya que un estudio revela que las relaciones sexuales se disfrutan menos si eres soltero.

Aunque estar soltero puede tener distintas ventajas, claro está que las personas que tienen una relación sólida o que están casadas pueden disfrutar en mayor cantidad de las relaciones sexuales.

Una encuesta llevada a cabo por Newsweek estimó que alrededor del 15-20 por ciento de las parejas tienen relaciones sexuales una vez a la semana, sin embargo, otra investigación elaborada por The New York Times informó que alrededor del 15 por ciento de las parejas casadas no habían tenido sexo en los últimos 6-12 meses.

La vida sexual de los solteros es menos satisfactoria: estudio

La marca de bienestar íntimo MyHixel hizo un estudio en España donde entrevistó a mil 500 hombres de entre 16 y 65 años para medir su satisfacción sexual.

De acuerdo a los datos extraídos en su investigación se ha encontrado que la vida sexual de los solteros es peor que la de los que están en pareja.

Un 63.4 por ciento de los hombres casados o en pareja declaran que están satisfechos con su vida sexual mientras que sólo un 42 por ciento de los solteros dicen lo mismo.

Un 27 por ciento de los hombres que no tienen pareja afirman que están poco o nada contentos con su vida sexual, una situación que se ha visto agravada por el confinamiento que provoca la pandemia.

La pandemia ha afectado a los solteros

Andrés Suro, experto en sexología de MyHixel, indica que estos datos no son nada sorprendentes ya que las actitudes y los miedos durante la pandemia han afectado mucho a este sector de la población masculina.

“Muchas personas solteras siguen temiendo los encuentros físicos directos cuando se trata de citas con nuevas parejas. Es por ello que prácticas como el sexting siguen creciendo, mientras que la clásica cita cara a cara, y el posterior encuentro sexual, ahora son menos habituales que antes de la pandemia. Por otra parte, la satisfacción sexual en las parejas estables se ha visto reforzada, sobre todo en aquellos casos en los que ha aumentado el tiempo libre y la convivencia, a causa del trabajo en casa”,

La investigación también encontró que los solteros y divorciados se han cuestionado durante la pandemia su vida sexual en mayor medida, que los casados o que viven en pareja.

(Foto: Especial)

Los casados se preocupan más por los orgasmos de su pareja

El estudio también encontró que los hombres en pareja se preocupan significativamente más que los solteros porque su pareja alcance el orgasmo en sus relaciones íntimas. En concreto, el 84 por ciento de los hombres casados se preocupan porque su pareja llegue al orgasmo.

MyHixel explica que estos datos, pueden explicar otro de los puntos que se desprenden del estudio: que los que tienen pareja le dan más importancia a la duración en las relaciones que los solteros o divorciados, aunque tanto los unos como los otros consideran que es muy importante controlar la eyaculación para tener una vida sexual plena.

Sigue leyendo: 5 enemigos de una relación en pareja

(Con información de: Men’s Health y El Confidencial)