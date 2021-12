Llevamos dos años sumergidos en la pandemia por covid-19 que vino a cambiar la vida de la mayoría de las personas, el confinamiento generó muchas cosas negativas, tanto en la vida social como en la pareja, una investigación señala como se ha visto afectado el sexo.

La pandemia ha traído en su mayoría cosas negativas y también ha influido en la vida en pareja, hace tiempo te habíamos contado sobre un estudio del Institute Kinsey titulado Sex and Relationships in the Time of covid-19, que indica que hasta el 44 por ciento de los encuestados tuvo una disminución notable en su vida sexual y otro 30 por ciento padeció lo mismo a pesar de estar en una relación o vivir con su pareja.

La pandemia ha afectado de gran manera el sexo con la pareja

Una nueva investigación llamada “Estudio Internacional de Autoestima Placer y Sexualidad”, realizado por la sexóloga y doctora en orientación de la conducta, Jenny Marqués, indica que al menos el 73 por ciento de las personas no ha disfrutado plenamente de su sexualidad durante el confinamiento.

La especialista indicó que de las personas consultadas al 60 por ciento se les redujo el deseo sexual a cero.

“Algunas personas creen que no pueden o no tienen derecho al sexo, a relajarse o disfrutar en medio de los problemas. Pero, en realidad la cosa es al revés: ¿Qué tal si con todas estas preocupaciones me doy un descanso? ¿Qué tal si me masturbo o me doy un auto masaje?"

Para saber más de...Mitos de la sexualidad “El sexo solo es para tener hijos"

Este es un mito que ha perdurado desde la antigüedad, el sexo o coito cumple otras funciones además de la reproducción, como la comunicación, el autoconocimiento y el placer.

▲ “Si no sangra no es virgen”

Esta afirmación es un mito antiguo sobre la virginidad en donde el valor de las mujeres se medía por esta condición. La realidad es que el hímen es una membrana delgada que puede romperse por cualquier movimiento y no necesariamente por la penetración sexual.



▲ "El tamaño sí importa”

Muchos hombres viven bajo la presión de la creencia de que el tamaño del pene se relaciona directamente con la capacidad de dar placer a la pareja, lo cual es un mito ya que el tamaño del órgano depende de factores hereditarios y no tiene ninguna relación con la función o la capacidad del mismo. ▲ "Tener relaciones sexuales de pie no produce embarazos"

Los métodos de anticoncepción son dispositivos tecnológicos que disminuyen, más no anulan, la posibilidad de un embarazo. En ese sentido, las únicas formas de prevenir la concepción son la abstinencia o los métodos anticonceptivos temporales o permanentes. ▲ “La pastilla del día siguiente es una forma de abortar”

La realidad es que dicha píldora es un método anticonceptivo de emergencia cuya función es evitar el embarazo antes de que se produzca y por ello debe ser ingerida en las primeras 72 horas después del coito sin protección.



▲

Factores que han influido en la falta de sexo durante la pandemia

En el estudio participaron hombres y mujeres de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, las viviendas multifamiliares, la presencia de los niños en la casa, los excesos de jornada de teletrabajo y preocupaciones económicas fueron las principales causas de la disminución de orgasmos.

“Hay casos de personas que para evitar los traslados y cuidar a los padres se fueron a vivir todos juntos, y con la presencia de nuevas personas en el hogar no había espacio para la intimidad. Las clases de los niños desde la casa también tuvieron un impacto severo en el deseo sexual de las parejas, por tener que atender a los niños mientras están estudiando”, relató la autora del estudio.

Para la séxologa, el agobio y la tensión generada por los cambios en las rutinas y la implementación de nuevos patrones de conducta para prevenir el contagio del covid-19 también se cuentan en la lista que explica porqué las personas han tenido menos sexo durante el confinamiento.

(Foto: Especial)

La importancia de reconstruir la vida sexual

En innumerables ocasiones te hemos contado la importancia que tienen las relaciones sexuales en la vida de la pareja, por lo que es importante reconstruir el deseo de la vida sexual.

“Es posible activar la sexualidad desde cualquier punto de vista, fantaseando, con caricias, estimulándose, masturbándose. El cerebro se relaja, los músculos se aflojan, el ritmo cardíaco se regula, mejora el descanso, mejora el estado de ánimo, por la presencia de dopamina en el cuerpo”, señala Marqués.

Si la pandemia ha afectado tu vida sexual, es fundamental que busques ayuda de un profesional que te ayude a dar un giro y a retomar los buenos hábitos sexuales.

Sigue leyendo: Fundamental que cáncer de próstata se detecte a tiempo

(Con información de: Infobae y Psicología y Mente)