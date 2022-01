¿Es posible que los hombres tengan reducción del pene por covid-19?

El covid-19 es un virus del que apenas estamos aprendiendo sus secuelas y recientemente, un hombre aseguró que sufrió una reducción del pene tras la infección por esta enfermedad. Esto es lo que opinan los médicos sobre su caso.

(Foto: Pexels)

En el podcast de consejos sexuales How To Do It, el paciente de 30 años contó que su pene se encogió cuatro centímetros como resultado del daño vascular por el coronavirus.

Hombre tuvo reducción del pene por covid-19

El hombre de origen estadounidense explicó que en el mes de julio de 2021 se contagió de covid-19 y que tuvo síntomas graves que lo llevaron a ser hospitalizado; cuando salió comenzó con problemas de disfunción eréctil pero mejoró con atención médica.

Sin embargo, poco después noto que su pene estaba más pequeño de lo normal, lo que le ha causado problemas, pues impactó en su confianza y su desempeño sexual.

“Mi pene se ha encogido. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media (cuatro centímetros) y estoy definitivamente por debajo del promedio. Aparentemente se debe a un daño vascular y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente”, dijo.

(Foto: Pixabay)

Covid-19 si puede causar disfunción eréctil y reducción del pene

Al respecto, el doctor Charles Welliver, urólogo y Director de Salud Masculina en Albany Medical College, Nueva York, asegura que la infección por covid-19 puede causar disfunción eréctil y en algunos casos, una reducción del pene si el problema de erección persiste durante mucho tiempo.

El experto detalla que hay problemas vasculares significativos que ocurren en los hombres y que afectan la salud sexual.

“Los estudios han demostrado que los hombres pueden tener priapismo, la erección prolongada que es peligrosa en sí misma y los hombres también pueden tener disfunción eréctil por covid, por lo que puede ir en ambas direcciones”, destacó.

Y agregó que “cuando los hombres tienen disfunción eréctil, tienen una falta de erecciones por un tiempo, y cuando eso sucede, en realidad se encogen un poco”.

Aunque los médicos le informaron al paciente que su condición probablemente era permanente, insisten en que las prácticas de rehabilitación que involucran medicamentos, estiramientos y dispositivos de vacío pueden ayudar a recuperar la longitud perdida con el tiempo.

(Foto: Pexels)

Otros estudios sobre el efecto del covid en el pene

Un estudio del University College London, llevado a cabo con 3.400 personas, descubrió que un pene acortado era un síntoma raro entre los 200 que desarrollaron covid prolongado.

Otro estudio publicado en el World Journal of Men’s Health por la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami mostró que la disfunción generalizada de las células endoteliales por la infección por covid-19 puede contribuir a una disfunción eréctil significativa.

La Dra. Ashley Winter, uróloga con sede en Oregón, también apoyó la legitimidad de las afirmaciones y dijo que “es cierto que tener disfunción eréctil conduce a un acortamiento, el ‘’Covid Dick’' (pene covid) es algo real”.

(Foto: Pixabay)

Por su parte, un estudio de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña encontró que "la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 se manifiesta en la mayoría de los casos como una infección respiratoria, pero en menos del 10% de los pacientes jóvenes podría afectar al sistema reproductor masculino como respuesta a la inflamación sistémica producida por el virus".

En el estudio llamado “Covid-19 y la afectación de fertilidad masculina” se aclara que se necesitan más estudios para conocer si la reducción del pene y la disfunción eréctil tienen un impacto a largo plazo en la capacidad reproductiva.

(Con información de Infobae)

Para saber más de...No sentirte bien con tu apariencia puede arruinar tu vida sexual