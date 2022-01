¿El covid-19 causa problemas a la salud sexual masculina?

“La disfunción eréctil mejoró de manera progresiva con la atención médica pero parece que me ha dejado con un problema duradero. Antes de enfermar, mi pene estaba por encima de la media. No era enorme, pero evidentemente más grande de lo normal. Ahora, he perdido aproximadamente 3.8 centímetros y estoy debajo de la media. Se ha encogido y me gustaría saber si será permanente”,