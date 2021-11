Aunque existen diversos métodos anticonceptivos, la mayoría de ellos están enfocados en las mujeres, ya que son ellas quienes se los aplican y sufren los múltiples cambios hormonales, pero ¿cuándo podría haber una pastilla anticonceptiva para hombres? Te lo decimos.

En la actualidad solo existen tres tipos de anticonceptivos para hombres: inyección, condón y vasectomía. Pero al parecer pronto podría existir una pastilla anticonceptiva para los hombres.

¿Cuándo podría haber una pastilla anticonceptiva para hombres?

En la actualidad, existen dos proyectos de píldora anticonceptiva masculina en los que se tienen muchas esperanzas.

El primero de ellos es la 11-beta-MTDC, esta píldora ya superó la fase 1 de pruebas y está en proceso de seguir superando pruebas.

Los creadores son de la Universidad de Washington y la hicieron en colaboración con LA BioMed, señalan que reduce los niveles de hormonas masculinas necesarias para la fecundación sin tener excesivos efectos secundarios.

El estudio tomó una muestra de 40 hombres, 10 de ellos tomaron un placebo, mientras que los otros 30 tomaron una píldora con el componente durante 28 días. Los niveles de hormonas de los que tomaron la sustancia se redujo significativamente y no se detectaron efectos secundarios preocupantes. Cinco de ellos detectaron una pequeña reducción de su deseo sexual y dos problemas de erección.

A pesar de los efectos secundarios negativos que presentó en algunos hombres, los creadores de esta pastilla se encuentran convencidos de que van por buen camino y que podría lanzarse en un futuro próximo aunque aún no hay fechas confirmadas.

(Foto: Pixabay)

Otra pastilla se encuentra en proceso

El segundo proyecto también forma parte de la Universidad de Washington y de diferentes instituciones más como el National Institute of Health y el Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, y está basado en la sustancia Undecanoato de dimetandrolona (DMAU), que funciona de forma similar a la 11-beta-MTDC, suprimiendo la testosterona y dos hormonas más implicadas en la fertilidad masculina.

En este estudio participaron 100 hombres sanos de entre 18 y 50 años, que tomaron diferentes cantidades de la sustancia. Los que tomaron dosis más altas de 400 mg, tuvieron una reducción de su testosterona y las hormonas necesarias para la producción de esperma.

Aún se siguen realizando estudios a largo plazo para ver si la ingesta de esta sustancia mantiene bajos los niveles de testosterona.

¿Cada cuánto deberían tomar la pastilla los hombres y cuál es su efectividad?

Ambos proyectos consisten en tomar una pastilla diaria, igual que con la píldora femenina, pero todavía no se define si existirán periodos de descanso o un tiempo determinado para tomarlas.

Con los estudios que existen en la actualidad, la efectividad de la píldora es similar a la femenina y si se toma de la forma adecuada, tendrá una efectividad muy alta.

Aunque la creación de la pastilla anticonceptiva masculina significa una gran noticia tanto para hombres como para mujeres, recuerda que la única forma de prevenir enfermedades de transmisión sexual es con el uso del condón.

(Con información de: Men’s Health y BBC)