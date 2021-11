Las relaciones sexuales juegan un papel fundamental en la vida de la pareja, los expertos señalan que entre más sexo se practique en una relación, ambas personas tienen probabilidades de estar más contentas, pero hay ocasiones en las que no existen ganas de tener intimidad. Este puede ser un problema que puede afectar la relación y a continuación te diremos cuáles son las consecuencias del rechazo sexual en la pareja.

El rechazo sexual es un condicionante para la satisfacción de pareja, sin mencionar las repercusiones que tiene en el plano psicológico del rechazado. Todo depende del contexto, aunque sí es una experiencia que se repite de forma recurrente, las consecuencias suelen ser negativas.

¿Cuáles son las consecuencias del rechazo sexual en la pareja?

Una investigación publicada en Journal of Social and Personal Relationships encontró que la respuesta de la pareja rechazada variaba dependiendo de la actitud del rechazo.

Cuando el rechazo se hace en un contexto positivo, es más probable que la contraparte desarrolle comprensión, por lo que los niveles de insatisfacción suelen ser más bajos en estos casos.

Un rechazo positivo alude a las experiencias que se hacen en un contexto más comunicativo y amigable.

Un rechazo negativo es no dar explicaciones del rechazo, ser grosero e incluso hiriente. El estudio encontró que los niveles de insatisfacción aumentaban cuando se apostaba por tener sexo para evitar decepcionar a la pareja.

Si bien es cierto que se vale no querer tener relaciones sexuales, el contexto y como se dicen las cosas son muy importantes y estas podrían ser algunas consecuencias del rechazo sexual en la pareja:

Baja autoestima

Esta se manifiesta cuando se padece de rechazo sexual negativo. Cuando sucede un par de veces seguidas, es probable que empieces a conjeturar cuáles son las causas que están incentivando ese rechazo.

Lo primero que se puede pensar al ser rechazado sexualmente por la pareja es que ella no está disfrutando del sexo, que ya no le atraes o que ya no la satisfaces sexualmente. Todo esto puede llevar a desarrollar baja autoestima.

Dudar acerca del amor de la pareja

Aunque hay personas que son rechazadas sexualmente por su pareja sin mayores consecuencias, hay otros que trasladan sus motivos a la relación en general. Incluso pueden llegar a pensar que su pareja ya no les quiere, qué están sintiendo dudas al respecto o que incluso podrían estar siendo infieles.

Comportamiento infiel

Como lo señalamos en el punto anterior, quienes se sienten rechazados sexualmente por su pareja pueden llegar a buscar la satisfacción por fuera de la relación, en especial cuando se producen rechazos negativos.

Como te puedes dar cuenta, el rechazar sexualmente a tu pareja puede traer diferentes consecuencias, por lo que es importante hablar bien con tu ser querido sobre tus razones para no tener intimidad y así no generar malos entendidos que puedan generar problemas y descontebro en la relación.

(Con información de: Mejor con Salud y psicología y mente)