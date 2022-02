¿Cómo se debe acompañar la orientación sexual de un hijo/a?

Cuando un hijo adolescente confiesa su orientación sexual, puede ser difícil para los padres manejar la situación y en ese sentido, Edgar Ricardo Mora, presidente de Círculo Social Igualitario, da algunas recomendaciones.

Mora explica que este tema es verdaderamente importante, porque todas las personas venimos de una familia y siempre buscamos mantener una unión con ellos, más cuando pasamos por un momento tan vulnerable como “salir del clóset”

“Cuando alguien ‘sale del clóset’ con su círculo cercano, casi siempre hay un aliado en la familia: una tía, una prima o un primo. Muchos buscan ahí la complicidad de poder confiarle este secreto incluso antes que al padre y la madre. Esto ocurre para tener un respaldo y no sentirse solo al enfrentarse a la familia”, explica en entrevista con SuMédico.

Cuando se habla de orientación sexual, hay aceptación o rechazo

Por su parte, el psicólogo clínico especialista en educación sexual Antonio Trujillo, señala que estamos en una sociedad heterosexista, donde todo lo que vemos en las películas y otras fuentes de información, son parejas de hombre y mujer. Eso incrementa el miedo al rechazo de la familia cuando se tiene una orientación sexual diferente, a perder el amor del padre o la madre.

En ese sentido, Mora explica que cuando se habla de este tema en la familia, o hay una aceptación o hay un rechazo. Muy pocas veces no pasa nada o se quedan las cosas igual, todo el cambio es muy extremo.

“Estadísticamente hay mas rechazo por parte del padre que de la madre, debido al machismo que entorpece la felicidad de muchas personas”, detalla.

Por ello, existen albergues o estancias temporales para estas personas que sufren el rechazo de su familia, pues todavía existen jóvenes que o se les corre de la casa o que se quedan, pero les imponen muchas reglas, incluso son víctimas de violencia. Por la pandemia esto empeoró.



También se ha visto que quienes estaban en un proceso de transición por la identidad de género, tuvieron que truncarla.

Padres buscan ayuda para “arreglar” a sus hijos

“En el consultorio, llegan a decirme que ya saben la verdad sobre la orientación sexual de sus hijos y nos piden apoyo a los psicólogos no para acompañarlos, sino para que los ‘arreglemos’, para que les cambiemos el chip”, lamenta el psicólogo clínico experto.

(Foto: Pexels)

Además, señala que muchos padres llegan pidiendo que les digamos que solo se trata de una moda, que se le va a pasar o preguntan si no existe una terapia para que sus hijos vuelvan a la “normalidad”.

La Organización Mundial de la Salud ya prohíbe las terapias de conversión, aunque en México, desafortunadamente todavía ocurren.

“Los padres deben tener presente que no es algo pasajero, no es una moda, no es un capricho ni una rebeldía. Cuando el padre, la madre y el resto de la familia logran entenderlo, es un cambio completo, no solo en el ambiente familiar, sino en los proyectos de vida del adolescente”, destaca Mora.

Líderes religiosos podrían hacer una diferencia

En muchas ocasiones algunos líderes religiosos lejos de ayudar entorpecen los procesos.

“En mi caso personal cuando me abrí sobre mi orientación sexual con mi madre ella no lo esperaba, lo imaginaba, pero no lo creía hasta que se lo dije. La relación se volvió lejana después de eso y un tiempo después las cosas mejoran mucho. Ella me confesó que después de que le hablé sobre mis preferencias acudió con su líder religioso y éste le prohibió hablarme o visitarme de manera tajante”, relata Mora.

(Foto: Pexels)

“En ese conflicto maternal, ella buscó a otra persona religiosa, otro sacerdote que le dice todo lo contrario, le dice ‘es tu hijo, conserva la relación con él, no hay ningún problema, es el amor lo que va a prevalecer entre ustedes’”, agrega.

Mora destaca que, como muchos otros padres, su madre no tenía la alterativa de acudir con un especialista en psicología, por lo que acudió con estas personas religiosas. Por esta razón, ellos son muy importantes y pueden ayudar mucho en las relaciones familiares después de que se habla sobre la orientación sexual.

En muchos casos de suicidio influyen las situaciones familiares

Mora agrega que el marco legal en cuanto a la discriminación contra personas LGBT ha ido creciendo, pero en los social todavía vamos un paso atrás. No todos saben que las burlas y los comentarios hirientes sobre la orientación sexual son un delito.

“Desafortunadamente, no todas las fiscalías cuentan con áreas que se especialicen en temas de orientación sexual”, agrega.

Otro problema serio es que en muchos de los casos de suicidio por orientación sexual, han influido las situaciones familiares negativas.



“Sería más bien suicidio por discriminación, por homofobia, por rechazo y agresiones. Cómo acompañamos a un adolescente que habla de su orientación sexual va a hacer una gran diferencia. Debe ser con cuidado, con amor y sobre todo con respeto”, concluye Trujillo.