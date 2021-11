Cuando te masturbas, te tocas y te acaricias los genitales para producir placer sexual. Normalmente continúas haciéndolo hasta que estás totalmente excitado y tienes un orgasmo, aunque la masturbación aporta múltiples beneficios a la salud, debes estar consciente de si te masturbas demasiado.

La masturbación ayuda a conocer tu propio cuerpo y averiguar qué es lo que te gusta y lo que no, además te ayuda a combatir el estrés, reducir el riesgo de cáncer de próstata y a dormir mejor entre otros beneficios pero masturbarte demasiado puede traer problemas para tu salud.

¿Cómo saber si te masturbas demasiado?

Un estudio elaborado por la Universidad de Harvard señala que en los hombres eyacular al menos 21 veces al mes reduce considerablemente el riesgo de padecer cáncer de próstata. Otros especialistas indican que tener un orgasmo al día es muy beneficioso para la salud.

Pero estas son algunas señales para saber si te masturbas demasiado:

Te cuesta eyacular cuando estás con tu pareja

Diversos estudios aseguran que si te masturbas demasiado pierdes la manera de excitarte con tu pareja y cada vez te cuesta más eyacular. Por lo que si te gusta el porno, intenta consumir menos, y cuando estés teniendo relaciones sexuales prueba diferentes posturas hasta encontrar la que más te guste.

(Foto: Freepick)

Te masturbas en cualquier sitio

Si no puedes esperar a llegar a casa y no te importa el lugar en donde estás y no puedes contener tus ganas de masturbarte, quiere decir que podrías estar teniendo un problema.

La masturbación sirve para relajarse, pero también es un momento de intimidad contigo mismo que debes disfrutar, por lo que si te masturbas como una necesidad y no por placer, podría ser indicativo de que tienes un problema.

Está afectando tus relaciones personas

Si no te masturbas, te vuelves antipático o irritante y también te cuesta salir con los amigos, encontrar pareja o asistir a comidas familiares. En definitiva, si presentas alguna de estas señales, debes preocuparte y pedir ayuda a un experto ya que como lo dijimos anteriormente la masturbación debe ser una manera más de disfrutar de tu vida sexual.

(Foto: Especial)

Te lastimaste el pene por exceso de masturbación

Si por masturbarte constantemente presentas rozaduras, desgarros o fuertes dolores en el pene debes considerar que te estás excediendo en esta práctica y que debes dejar de hacerlo constantemente, ya que esto puede afectar a tu miembro viril.

Si al leer esta nota te sentiste identificado lo más importante es detectar lo antes posible este problema antes de que empiece a tener consecuencias más graves.

Recuerda que siempre es importante acudir con un especialista para superar este tipo de problemas, pero también puedes ponerte metas cortas como no masturbarte por algún tiempo o hacerlo una vez por día, como un intento de empezar a controlarlo.

Sigue leyendo: ¿Qué le pasa a tu cerebro si dejas de ver porno durante 3 meses?

(Con información de: Men’s Health y El Diario)