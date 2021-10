Existen muchas formas de atraer a una mujer y conseguir pareja, pero a continuación te diremos cómo mostrarte más atractivo y ligar más si eres hombre de acuerdo a un estudio.

Cada quien tiene su forma de ligar y método que le funciona, ya sea vestirse bien, oler rico, ser intelectual o caballeroso y es que a la hora de buscar conquistar a una mujer no existe un método infalible, pero un estudio señala cuál podría ser la mejor opción.

¿Cómo ligar más si eres hombre?

Un nuevo estudio publicado en The Journal of the Acoustical Society of America señala que la clave para gustar a una mujer siendo hombre es hablar bajito, casi con murmullos.

“El murmullo, representa la cualidad intrínsecamente masculina muy valorada entre las mujeres heterosexuales”, señalan los investigadores.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores de la Universidad de Utah grabaron la voz de 42 hombres que realizaban ejercicios vocales. Después, reunieron a varias personas para escuchar las grabaciones, clasificando cada una según su atractivo.

Los científicos se centraron en lo que se denomina “área del espacio vocal”, una forma de medir la caridad con la que alguien habla, la cual aumenta a medida que se vuelve más comprensible, y está relacionado con el nivel de rapidez y volumen con el que pronunciamos las vocales.

“Marca la distancia acústica de las vocales en las que habla una persona. Cuando más pequeño es el espacio vocal de un hablante, las vocales son menos distintas entre sí”,

Hablar bajito y no darte a entender muy bien puede ser la clave para ligar

Los investigadores descubrieron que los hombres que murmuraban y hablaban de manera menos clara tenían más probabilidades de ser considerados atractivos por las oyentes femeninas.

(Foto: Freepik)

En cambio, con los hombres pasa lo contrario: ven más atractiva a una mujer si habla claro y alto que si lo hace en voz baja y sin entenderse.

Una de las teorías que tienen los investigadores es que tras analizar los resultados es que la preferencia por el murmullo por parte de las mujeres es que hablar de manera menos clara o profunda representa una “cualidad intrínsecamente masculina”, de acuerdo con las teorías del dimorfismo sexual que establecen diferencias claras en la fisiología de los seres humanos una vez que llegan a la pubertad por la acción de las hormonas.

“No pudimos encontrar trabajos previos que investigaran si existe un vínculo real entre el atractivo percibido y la claridad general de la articulación vocal. Muchos logopedas alentarán a las personas a reducir la velocidad y hablar con cuidado para causar una mejor impresión en la audiencia”, señala Daniel Sther, doctor de la Universidad de California-Irvine y coautor del estudio. Sin embargo, la investigación señala que si queremos llegar a la parte más emocional e irracional de alguien que es mujer heterosexual, lo mejor es que nos expresemos mediante susurros, y si es hombre, lo más fuerte y claro posible.

(Con información de: El Confidencial y GQ)