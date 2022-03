La comunicación, el compartir y saber darse su espacio pueden ser fundamentales para renovar tu relación de pareja no solo en Año Nuevo, sino todo el año, ya que siempre es buen momento para establecer nuevos propósitos y empezar de cero.

“No creo que nada más en Año Nuevo se tenga que renovar la relación de pareja, a lo largo del año tendrían que estar revisando sus acuerdos, cómo van sus propósitos, si se están cumpliendo o no. En estas fechas decembrinas es importante hacer estos propósitos en pareja, pero también tener propósitos personales para que exista un equilibrio”, señaló en entrevista para SuMédico la doctora Luz María Hernández, psicoterapeuta existencial.

(Foto: doctora Luz María Hernández)

Para Adriana Gaitán y Jaime Martínez, un matrimonio que lleva 18 años de casados, les ha funcionado tener una buena comunicación, saber ceder y tener cosas en común.

“Para una buena relación de pareja debe existir la comunicación, saber ceder y tener cosas en común. A fin de año a nosotros nos gusta hacer una lista de propósitos, escribimos en una lista 10 de ellos y al año siguiente quemamos la hoja vieja y se hace la nueva, y vemos cuántos de ellos cumplimos”, señaló la pareja.

(Foto: Cortesía Adriana Gaitán)

Claves para renovar tu relación de pareja en Año Nuevo

Al hablar de si existen algunas claves para renovar la relación de pareja en Año Nuevo, la especialista apuntó que no existen claves, pero aconsejó a las parejas que se dediquen un día solamente a ellos, para que reflexionen sobre qué les costó trabajo durante el año, que sí pudieron sortear, qué pudieron hacer en conjunto o incluso que hablen de algún enojo que tuvieron.

“Es sumamente importante que se escuchen, yo los invitaría a que no se defiendan, que no lleven el costal de quejas, sino que ese costal se convierta en algo que podemos compartir, y de lo cual podemos hablar. Que se citen en un cafecito, en un parque que les recuerde donde se encontraron la primera vez, para que hablen de cómo les ha ido en el año y de qué les falta para fortalecer su relación de pareja”.

Propósitos de pareja en Año Nuevo

La doctora Hernández apuntó que en fin de año es cuando más se dan los propósitos de Año Nuevo entre las parejas porque están más sensibles por la época, además de que también influye la mercadotecnia.

“Se da más en esta época porque creo que hemos seguido a la mercadotecnia, como que a final de año nos estamos replanteando, que estamos más sensibles por la época que se acerca, estamos más cercanos a la familia y también tienen que ver los rituales. Todo esto nos hace creer que solo a fin de año podemos hacer estos propósitos, estos planes en pareja para el año”.

Sobre si estos propósitos en pareja se cumplen, la psicoterapeuta comentó que todo depende de los propósitos que se hagan y de cómo se ve la pareja.

“Todo depende de los propósitos que se hagan, ahí si tiene mucho que ver que, si vamos a reflexionar como pareja, lo hagamos también sobre cuál es el objetivo de estar con esa pareja, de qué queremos compartir con esa pareja, de cómo veo a mi pareja y si tiene que ver lo que estamos planeando. Es importante que veamos en dónde estamos como pareja emocionalmente, económicamente y en proyecto de vida. Valdría la pena que se dieran un tiempo para revisar cuáles son sus propósitos, porque una cosa son propósitos y otras promesas, que la verdad quién sabe si se vayan a cumplir”.

Para Adriana y Jaime, el secreto para que se cumplan los propósitos de Año Nuevo es impulsar a la pareja para conseguirlas.

“Es importante que los propósitos sean a corto, mediano y largo plazo, y en la medida que se van cumpliendo, se van consiguiendo cosas más grandes. Es muy importante trabajar en solitario y en equipo, disfrutar los logros y hablar con la verdad para llegar a acuerdos”.

(Foto: Pinterest)

Realizar actividades en pareja, una buena opción

La psicoterapeuta existencial expresó que una buena opción es realizar actividades en pareja, dependiendo de la etapa en la que se encuentren.

“Si son padres primerizos tienen suficiente con compartir las tareas de su hijo, el cuidado, yo les aconsejaría que lo pidan por favor, o sea no importa que ustedes sepan que les toca, es una manera de compartir ese cuidado; por eso debemos saber en qué etapa de la pareja nos encontramos, si somos solteros, podemos tener un día a la semana de actividades en común, pero es importante que tengamos espacios personales y en conjunto”.

(Foto: Freepik)

Rituales en pareja

La especialista en terapia de pareja apuntó que hacer rituales ayuda para comprender lo que vamos pasando o lo que vamos viviendo.

“Desarrollen toda su creatividad, tomen en cuenta que no les afecte su salud, ni mental, ni emocional, que no les afecte su economía y que sea algo realizable y que sea de común acuerdo. Recuerden que son personas individuales, pero también que están haciendo cosas en conjunto, y a ratos es jugar mucho yo, tú, nosotros, para que ustedes también puedan vivirse de esa manera”.

Propósitos para fortalecer la relación de pareja en Año Nuevo

1. Leer un libro

La pareja puede leer un libro, aunque no se trate del mismo, pueden elegir el género para que de esta manera compartan y se genere el diálogo entre la pareja.

2. Visitar nuevos destinos en pareja

Conocer nuevos destinos es un buen plan para la pareja, ya que les permite salir de la rutina y vivir experiencias juntos. El lugar dependerá de su economía.

(Foto: Pixabay)

3. Tener una buena comunicación

Las parejas felices aseguran que el secreto de una relación sana es el desarrollo de una buena comunicación, caracterizada por el diálogo honesto y comprensivo, existiendo la capacidad para ponerse en el lugar del otro y establecer acuerdos.

4. Cuidar de algo

Otra forma de afianzar la relación de pareja es cuidando un ser vivo, como una planta o una mascota, ya que el sentido de responsabilidad hacia un tercero puede consolidar la relación, siempre y cuando ambos se sientan comprometidos con la causa.

(Foto: Pixabay)

5. Hacer hábitos saludables en pareja

Tener un compañero para establecer rutinas saludables sirve de mucha ayuda para no abandonarlas. Estos hábitos pueden ser empezar una dieta, inscribirse en el gimnasio o salir a correr juntos.

6. Desarrollar habilidades juntos

Identifiquen qué habilidades quisieran desarrollar juntos. Lo ideal es que los dos se sientan atraídos por la actividad, para que puedan disfrutar del aprendizaje y la compañía del otro.

(Foto: Freepik)

7. Avivar la pasión

Renovar la pasión es fundamental para no caer en la rutina, por lo que puede ser un gran propósito de Año Nuevo, ya que la sexualidad es un aspecto fundamental en toda pareja.

8. Que vayan a terapia de pareja

Pueden empezar con terapia individual y después ir a terapia de pareja, si es que quieren mejorar la comunicación. “Ir a terapia no significa que tengo un problema, sino que quiero estar mejor”.

Algunos de los propósitos que Adriana y Jaime agregan en su lista son: ir a un crucero, viajar hacer ejercicio, que compren algo que ambos cuiden, ¿y los cumplen?

“Algunos sí, otros a medias. El que nunca hemos cumplido es el de ir a un crucero, porque mi esposo si quiere, pero es algo que a mi no me gustaría hacer, así que siempre lo sacamos de la lista. Tratamos de cumplir todos nuestros propósitos a lo largo del año”, señaló Adriana Gaitán.

(Foto: Cortesía Adriana Gaitán)

Problemas de la pareja

La doctora Hernández dijo que los problemas de pareja que más le llegan a consulta son: la falta de comunicación y la infidelidad.

“La pareja llega diciéndome ‘¿por qué no me escucha?’, ‘no me entiende’, pues estamos acostumbrados a creer que si me escucha va a hacer lo que yo quiero; en segundo término, está la infidelidad por alguno de ellos y el querer salvar a la pareja, esos son los temas que más me llegan a consulta”.

La doctora Luz María Hernández reiteró que es importante hacer propósitos personales y en pareja.

“A la mejor dos o tres y que los vayan checando a lo largo del año, ya que de esta manera pueden ver si los pueden reconducir, si se pueden realizar, porque ahorita hay varias situaciones que por más que uno quiera hacer ciertas cosas, la situación que vivimos con la pandemia no nos lo permite, pero hay que redirigir solamente”.

Finalmente, la psicoterapeuta existencial comentó que la comunicación, el compartir y saber darse su espacio dentro de la pareja nos habla de confianza, de proyecto en común, de flexibilidad y de honestidad, temas muy importantes en la relación de pareja.

“No solamente a fin de año evalúense, sino todo el año. Estar en pareja es complejo, porque venimos de dos historias distintas y queremos construir nuestra propia historia, y entonces esas historias a veces chocan”, concluye.