Billie Eilish afirma que ver pornografía arruinó su cerebro, ¿cómo?

Billie Eilish, cantante estadounidense y ganadora de siete premios Grammy, afirmó en un programa de radio que ver pornografía arruinó su cerebro y a continuación te decimos cómo lo hizo.

Durante el programa expresó que ver pornografía desde que tenía 11 años le provocó pesadillas y que le ha traído problemas para tener citas o mantener una relación.

“Creo que ver pornografía es una desgracia. Yo solía ver mucho porno, para ser sincera. Empecé a ver porno cuando tenía 11 años ya que esto me hacía sentir cool”,

“Realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanto porno, a raíz de eso sufrí de pesadillas porque algunos de los contenidos que veía eran muy violentos y abusivos”, aseguró Eilish.

La artista también asegura que ahora se siente enfadada consigo misma por pensar que estaba bien ver tanta pornografía.

“Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no decía que no a cosas que no eran buenas. Era porque pensaba que eso era lo que suponía que me atraía”, dijo Eilish.

¿Cómo afecta el porno al cerebro?

El psiquiatra Norman Doidge explica que la pornografía satisface cada uno de los requisitos para el cambio neuroplástico. Cuando las personas que ven mucho este contenido se jactan de que están yendo un paso más allá al introducir temáticas nuevas y más fuertes, obvian que deben hacerlo porque sus clientes están desarrollando una tolerancia al contenido habitual.

Las escenas que se pueden ver en el porno, como ocurre con las sustancias adictivas, son desencadenantes hiperestimulantes que producen una secreción antinatural de altos niveles de dopamina, lo cual puede deteriorar el sistema de recompensa de la dopamina e inutilizarlo de cara a fuentes de placer naturales.

Este es el motivo por el cual los consumidores de pornografía experimentan dificultades para excitarse en compañía de su pareja.

La pornografía puede causar depresión

Estudios demuestran que las alteraciones en la transmisión de dopamina pueden facilitar la depresión y la ansiedad. Los resultados obtenidos indican que los consumidores de pronografía manifiestan más síntomas depresivos, una menor calidad de vida y una salud mental más pobre que los que no ven estos contenidos.

Otro de los hallazgos del estudio es la necesidad de un consumo cada vez mayor en los usuarios compulsivos, incluso aunque no disfruten de lo que ven.

Expertos del Instituto Max Planck de Berlín descubrieron que al elevar el consumo de porno en un sujeto la activación cerebral era menos intensa al exponerlo a imágenes pornográficas convencionales, lo cual explica por qué los usuarios tienden a explorar gradualmente tipos de pornografía cada vez más alejados de lo habitual.

Datos recabados por Pornhub una empresa pornográfica revelan que el sexo convencional cada vez interesa menos a los consumidores, que lo sustituyen por temáticas como el incesto o la violencia.

Billie Eilish afirma que la pornografía arruinó su cerebro y esto sí es posible, así es que si tu tienes alguna adicción al porno, lo mejor es acudir con un especialista y afrontar este problema.

