5 señales de que tu pareja no es feliz contigo y quiere terminar

Reconocer cuando la magia en la relación se terminó no es sencillo, pues nos negamos a creer que el amor se acaba. Por ello, te diremos las señales de que tu pareja ya no es feliz contigo y quiere terminar.

Tal vez no quieres verlo, pero hay formas de reconocer cuando la pareja ya no está contenta a nuestro lado y lo único que espera es la oportunidad para romper la relación.

Señales de que tu pareja no es feliz contigo

No todas las historias de amor son para siempre y enfrentar esta situación no es fácil, por lo que es posible que algunas personas evadan lo que ocurre, pretendiendo que todo está bien cuando en realidad las cosas ya no dan para más.

Pero hay comportamientos que delatan cuando la pareja está intentando decir que ya no es feliz a tu lado por mucho que intente negarlo, toma nota:

1. Dejó de ser cariñoso

¿Tu pareja ya no te da caricias ni te dice “te amo”? Notar que las muestras de amor se han esfumado no es una buena señal.

Cuando ya no hay besos inesperados o abrazos, sino que ahora notas que es muy seco contigo o peor, se aleja cuando tú intentas abrazarle o darle besos, son muestras claras de que las cosas están muy frías en la relación y que tal vez esa persona quiere terminar.

2. No contesta tus llamadas ni mensajes

Otra forma de detectar que la pareja ya no es feliz en la relación es que evita contestar tus llamadas espontáneas y tus mensajes los deja en visto o incluso, ni siquiera abre el texto.

Cuando le preguntas qué está pasando, jamás te dice y comienza una discusión.

En algunos casos, puede que las conversaciones telefónicas o por mensajes se limiten a simples “buenos días” o peor, a respuestas cortas como “si”, “no” y “ok”.

3. Hay silencios incómodos constantes

Cuando tu pareja ya no es feliz contigo es posible notar que ya no te hace mucho la plática, simplemente ya no le interesa saber cómo te va en el trabajo o cómo te sientes con algunas situaciones.

Aunque estén a unos cuantos centímetros, prefiere estar en silencio, algo que no es malo en otras circunstancias, pero que en este caso, probablemente sentirás como un silencio incómodo. Si le preguntas que pasa, seguro te dirá que “nada” y que todo está en tu imaginación, cuando es claro que no.

4. Inventa excusas para no verte

Seguro que, en los tiempos felices, tu pareja quería estar junto a ti todo el tiempo, pasar momentos de calidad abrazados y haciéndose cariñitos. Inventaba cualquier pretexto para estar a tu lado, aunque sea unos minutos, pero ahora, notas que solo te da excusas para no verte y no busca soluciones.

Cancela las citas a último minuto, te dice que tiene mucho trabajo, que está cansado o que tiene otro compromiso con su familia o amigos. Dice cualquier cosa para evitarte.

Es probable que en esta fase percibas una experiencia de soledad, pues notas que hay una distancia entre ustedes que los separa, aunque estén en el mismo lugar.

5. Te pide tiempo

Sin duda, esta es una señal de que las cosas no van bien en la relación y que podría terminar en cualquier momento.

La decisión de una ruptura puede estar condicionada de forma previa por la petición de un tiempo, donde supuestamente se va a reflexionar sobre el vínculo, pero es probable que la decisión definitiva ya esté tomada pero que tu pareja no quiera afrontarlo.

Cuando notes estas señales de que tu pareja no es feliz contigo y quiere terminar la relación no debes ignorar lo que pasa y hacer como si nada, cuanto más tiempo tardes en abrir los ojos a la realidad, más sufrirás. Lo mejor es afrontar las cosas y analizar si existe alguna solución, claro, donde ambos pongan de su parte para salvar la relación.

