Es conocido que las relaciones sexuales influyen de manera trascendental en el buen entendimiento y estabilidad de las relaciones de pareja, pues no solo se trata de la conexión física que significa como tal sino también, la unión que representa en lo emocional, sin embargo, existen razones por las que las parejas dejan de tener sexo y a continuación te las decimos.

Dejar de tener sexo puede traer aspectos muy negativos en la vida de las personas, por lo que es fundamental conocer las razones por las que las parejas dejan de tener sexo para que esto no afecte tu vida.

5 razones por las que las parejas dejan de tener sexo

De acuerdo con Psychology Today, dejar de tener sexo puede ser problemático en una relación pues hace que las personas sientan que no son deseadas o que a su pareja ya no les interesa, además de que resulta en frustración, y el mayor problema es que detrás de eso se pueden esconder muchos otros problemas que incluso pueden llegar a destruir la relación si no se toman en cuenta y se solucionan a tiempo. Estas son las 5 razones por las que las parejas dejan de tener sexo:

1. Cansancio y aburrimiento

La fatiga es un síntoma de muchas condiciones, entre ellas, es un efecto secundario común de la vida moderna en general. Pero pasar más tiempo dormido podría ayudar a tu libido.

Según un estudio, el 12 por ciento de los matrimonios no había tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses debido al cansancio.

Además, el aburrimiento es un gran problema en los matrimonios sin sexo ya que las parejas que han estado juntas 10 o 15 años quizás no practiquen cosas nuevas.

(Foto: Especial)

2. Falta de confianza

En especial después de una infidelidad o algún engaño, la confianza en la pareja puede disminuir, esto termina por destruir la intimidad y lleva a que se pierda el interés o las ganas de tener sexo con la otra persona.

Cuando la confianza en la pareja se pierde, sea por el motivo que sea, aceptarla, superarla y reconstruirla se hace un objetivo difícil de conseguir.

El rencor, el dolor o el daño generado por la decepción, así como las preguntas del por qué sin respuesta, la posible culpabilidad o el impacto que las personas que sufren por algo no deseado ni esperado sienten, pueden iniciar un proceso doloroso y hacer que las parejas dejen de tener relaciones sexuales.

3. Enojo

El enojo es normal, pero, si se sale de control y no se resuelve, las personas terminan por alejarse y colocar una barrera entre ellas, y eso definitivamente no ayuda a tener una mejor vida sexual o a sentir ganas de tener relaciones sexuales con la pareja, sino todo lo contrario.

(Foto: Especial)

4. No sentirse bien corporalmente

El cuerpo cambia con el paso de los años y nadie se ve igual a los 20 que a los 40, esto en muchas ocasiones provoca inseguridades que llevan a las personas a dejar de tener sexo por miedo a ser juzgados o criticados, y definitivamente eso hace que tener relaciones sexuales sea más difícil.

5. Estrés

La disfunción eréctil y la eyaculación precoz son las consecuencias más habituales de aquellos hombres que padecen estrés. Se puede manifestar como una dificultad a la hora de tener una erección o impedir que sus relaciones sexuales sean de calidad y satisfactorias.

(Foto: Pinterest)

Es fundamental que sepas las razones por las que las parejas dejan de tener relaciones sexuales para que evites que te afecten a ti y a tu pareja.

Sigue leyendo: ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de tener sexo?

(Con información de: GQ y El Confidencial)