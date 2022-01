5 razones por las que las mujeres no llegan al orgasmo

Un orgasmo es lo que pasa normalmente cuando llegas a la parte más intensa de la excitación sexual. Sin embargo, existen algunas razones por las que las mujeres no llegan al orgasmo y a continuación te las diremos.

Cuando se tiene un orgasmo, la tensión sexual sube hasta que llega a su punto más alto y ahí es cuando se libera la presión de tu cuerpo y genitales.

La pequeña muerte

El orgasmo es un proceso biológico descrito en la medicina como una “descarga explosiva de tensiones musculares” o como una "sensación fugaz de placer intenso que genera un estado alterado de conciencia”. Produce locura en el cuerpo: los músculos se contraen, se eleva al doble la presión arterial y la frecuencia cardiaca y en los casos más intensos se pierde el conocimiento por pocos segundos. ▲ Punto A

Este punto se refiere a la parte interna frontal de la vagina que va hacia el ombligo, es un punto de presión que rodea al cérvix y se ubica 10 cm por dentro. Para lograrlo hay que estar relajados y conscientes de todas las sensaciones experimentadas al momento; en su estimulación es necesario el trabajo en equipo con tu pareja o con un juguete sexual y realizar movimientos ondulares de atrás para adelante. ▲ De pezón

Los pezones tienen miles de terminaciones nerviosas lo que los hace extremadamente sensibles al tacto. El consejo es que se tome el tiempo para crear una atmósfera de tensión con tu pareja al comenzar con besos o caricias en el cuello y el pecho, hasta finalmente después romper dicha tensión, estimular los pezones y alcanzar el orgasmo. ▲ Anal

Es el resultado de la estimulación sexual de los nervios dentro y alrededor del músculo del suelo pélvico, el ano y la pared posterior de la vagina (en el caso de las mujeres). El tip es que después de un tiempo de calentamiento y una buena lubricación, se estimulan dichas áreas haciendo la forma de un círculo. Se pueden usar dildos, tapones anales o mediante la penetración. ▲ Punto G

Para su estimulación se necesita una completa excitación, la erección del clítoris, una elongación, relajación y lubricación del canal vaginal. Una buena técnica es que con los dedos se haga un movimiento ondular de atrás para adelante; Otro tip es combinar con la estimulación del clítoris y juguetes sexuales. ▲ Clítoris

El 95% de las mujeres alcanzan este tipo de orgasmo gracias a las cualidades del clítoris: tiene alrededor de 8,000 terminaciones nerviosas, se erecta y se hincha hasta el 300% de su tamaño en reposo y es la única parte del cuerpo que nunca envejece y cuya única función es el placer. Se puede hacer mediante la masturbación, la lengua o con un juguete sexual. ▲ Multiorgasmo

Se trata de la estimulación mediante la combinación de dos o más tipos de zonas erógenas. Todo el cuerpo se involucra en estas sensaciones y el placer se combina pero al mismo tiempo se siente en diferentes partes del cuerpo. Se puede alcanzar con caricias, con la lengua, con besos, con los dedos, con la penetración o con juguetes sexuales.

5 razones por las que las mujeres no llegan al orgasmo

Los orgasmos varían en intensidad, y las mujeres varían en la frecuencia de sus orgasmos y la cantidad de estimulación necesaria para provocar un orgasmo. La mayoría de las mujeres necesitan un cierto grado de estimulación del clítoris directa o indirecta y no alcanzan el clímax solo con la penetración. Además, los orgasmos suelen cambiar con la edad, por problemas médicos o por los medicamentos que se toman.

Estas son algunas razones por las que las mujeres no llegan al orgasmo:

1. Problemas ginecológicos

Las cirugías ginecológicas, como la histerectomía o las cirugías para tratar el cáncer, pueden afectar el orgasmo.

Además, la ausencia del orgasmo suele estar acompañada de otros problemas sexuales, tales como la incomodidad o el dolor durante las relaciones sexuales con la pareja.

2. Estrés

Para que el orgasmo llegue fácilmente se necesita que haya un grado de relajación bastante alto. El organismo puede llegar a sentir deseo y excitación con cierto nivel de estrés y de cansancio, pero la fase final del orgasmo requiere que la mujer esté relajada.

En parte, el estrés viene dado por el ritmo de vida de muchas personas, con trabajos exigentes, horarios que cumplir, jornadas laborales lejos de casa, en algunos casos con hijos por quienes ver.

Aunque en esas situaciones algunas mujeres pueden estar tentadas a fingir el orgasmo no solo para que el encuentro sexual no se extienda mucho tiempo sino para no herir el ego de su pareja sexual, no se recomienda esta práctica.

(Foto: Especial)

3. Estimulación escasa e inefectiva

En los últimos años se ha visto una mejora en las parejas heterosexuales a la hora de dedicarle tiempo a la estimulación previa a la penetración.

La clave es que la mujer debe explicarle a su pareja qué hacer cómo, con qué ritmo y en qué parte de su cuerpo.

4. Envejecimiento

A medida que envejeces, los cambios normales de la anatomía, las hormonas, el sistema neurológico y el sistema circulatorio pueden afectar la sexualidad de las mujeres. La disminución de los niveles de estrógeno a medida que entras a la menopausia y los síntomas de esta, como los sudores nocturnos y los cambios de humor, puede tener un efecto sobre la sexualidad.

(Foto: Especial)

5. Alcoholismo y tabaquismo

El consumo excesivo de alcohol puede obstaculizar la capacidad de las mujeres para alcanzar el orgasmo. El tabaquismo puede limitar el flujo sanguíneo hacia los orgasmos sexuales.

(Con información de: Mayo Clinic y BBC)