Las relaciones interpersonales suelen ser complejas, como en todo en la vida siempre existen altas y bajas, pero cuando los problemas abundan es cuando se tienen que pensar las cosas a profundidad, a continuación te mostramos 5 enemigos de una relación en pareja.

Los enemigos de una relación de pareja pueden aparecer de muchas formas dentro de la dinámica cotidiana de las personas pero muchos no se dan cuenta de lo que está pasando.

5 enemigos de una relación en pareja

Las discusiones y problemas en pareja son hasta cierto punto normales, no hay relación que no las haya tenido, pero existen algunos enemigos que pueden aparecer en el día a día sin que te des cuenta como:

1. Dependencia emocional

La dependencia emocional es uno de los enemigos de una relación de pareja. Esta situación puede tomarnos por sorpresa. Se trata de la necesidad de estar con la pareja para poder sentirnos bien en términos generales. Es decir, toda nuestra felicidad depende de nuestra pareja.

Cuando somos dependientes emocionales, no podemos tener relaciones sanas, ya que pretendemos que el otro se quede a nuestro lado sin importar las circunstancias. Recuerda que el amor debe ser libre y no debe tener una imposición.

2. Desconfianza

Si la confianza se ve afectada por alguna situación, las parejas entran en una curva descendente respecto a su estabilidad. La desconfianza puede ser justificada o no, pero cuando esta aparece puede provocar severos problemas en la relación.

Las parejas desconfiadas estarán en la búsqueda constante de algún tipo de prueba que le permita demostrar que tiene razón de desconfiar.

(Foto: Freepik)

3. Mentiras

Una relación de pareja sana jamás se podrá construir a base de mentiras. Eventualmente, la convivencia se tornará insostenible y las verdades comenzarán a hacerse notar. No se trata de ser perfectos y no mentir, es un tema de empatía por la otra persona. Cuando se ama a alguien, no se le engaña.

4. Celos

Celar a la pareja es una conducta natural, nadie puede evitarlo para siempre. Pero el problema con los celos ocurre cuando estos se vuelven compulsivos, enfermizos y no responden a la lógica. Las personas que celan a la pareja de manera excesiva tienen una desconfianza intensa respecto a la infidelidad de la otra persona.

(Foto: Pixabay)

5. Falta de comunicación

La comunicación es el pilar fundamental de toda relación. Si no somos capaces de hacer que los demás entiendan lo que tratamos de expresar, tendremos que lidiar con uno de los enemigos de una relación de pareja.

Una mala comunicación se vuelve un enemigo difícil de superar cuando no se tiene tolerancia y respeto por la otra persona. En los casos de pareja, cualquier situación puede parecer más grave de lo que en realidad es.

(Con información de: Mejor con salud y psicología y mente)