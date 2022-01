5 cuidados tras eliminar las verrugas genitales

Las verrugas en la zona íntima o condilomas son comunes y son causadas por ciertos tipos del Virus del Papiloma Humano (VPH). Pueden causar molestias e incomodidad pero se tratan sin sufrir consecuencias graves, claro, siempre y cuando se cumpla con los cuidados tras eliminar las verrugas genitales.

Planned Parenthood señala que las verrugas genitales suelen aparecer en la piel que rodea los genitales y el ano.

La principal causa es una infección por tipos de VPH de “bajo riesgo”, que se adquiere por contacto piel con piel durante el sexo vaginal, anal u oral. Las verrugas genitales pueden transmitirse incluso cuando no hay una penetración ni una eyaculación.

Cuidados tras eliminar las verrugas genitales

Cualquier persona con una vida sexual activa puede sufrir de verrugas genitales, pues el VPH puede estar presente en una pareja sin que manifieste síntomas.

(Foto: Pexels)

Las verrugas genitales pueden desaparecer por sí mismas, pero a veces son persistentes (no se van), se pueden agrandar o multiplicar (salen más). Afortunadamente existen muchas formas de eliminarlas, como:

Cauterización con líquido

Aplicación de una crema especial sobre las verrugas

Crioterapia o eliminación de las verrugas con frío

Quemar las verrugas con corriente eléctrica

Removerlas con un bisturí o un cable y electricidad (LEEP)

Tras recibir estos tratamientos es posible que notemos la piel de la zona más irritada, con dolor y hasta inflamación, lo que puede facilitar desarrollar infecciones locales. Por ello, es fundamental priorizar cuidados tras quitar las verrugas genitales como:

1. Higiene

Se debe lavar la zona a diario con agua tibia y un jabón suave o neutro.

(Foto: Pinterest)

2. Cremas

Para una cicatrización más rápida y reducción de la inflamación, es posible que el médico recomiende la aplicación de cremas regenerativas. Hay que usarlas tal y como lo indica el experto y por el tiempo que se necesita, aunque ya no haya molestias.

3. Uso de condón

Cuando el médico lo indique, podemos retomar nuestra vida sexual, pero se recomienda el uso de preservativo en todas las relaciones sexuales por unos meses, hasta que no haya más brotes.

4. Vacunarse y hacer revisiones periódicas

La vacuna contra el VPH protege contra los tipos del virus que causan la mayoría de las verrugas genitales, incluso si ya las has tenido, pueden reducir el riesgo de nuevos brotes o de una infección por otro tipo del virus que no tienes pero que también causa verrugas u otras lesiones.

(Foto: Pexels)

Aunque ya no tengas más verrugas o veas que los genitales de tu pareja no los tienen, debes acudir a tus revisiones ginecológicas o urológicas periódicamente, pues existen lesiones muy pequeñas que a simple vista no se detectan.

5. Fortalecer el sistema inmune

La acción del VPH y su duración dependen en gran manera de nuestro sistema inmune o defensas, así que tras eliminar las verrugas genitales es importante que controles el estrés, trates la depresión o ansiedad, que mantengas una alimentación saludable, hagas ejercicio y tomes vitaminas recomendadas por un experto.

Es importante destacar que a pesar del tratamiento puede haber nuevos brotes que causen más verrugas, pero eso no debe causar temor, ya que el VPH tiene un ciclo de replicación viral, que puede hacer surgir las lesiones algunas semanas o hasta meses después.

(Foto: Pexels)

Ten paciencia, vuelve a tratar las lesiones y sigue todas las recomendaciones del médico, no olvides los cuidados tras eliminar las verrugas genitales.

(Con información de Planned Parenthood y tuginecologa.pe)

Trivia