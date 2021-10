Superar a una persona que amabas o a un amor no correspondido no es una tarea fácil y lleva tiempo, no es de la noche a la mañana que podrás dejar a un lado los sentimientos que te unían con tu expareja o de quien estabas enamorado, es por eso que hoy te daremos 5 consejos para superar a la persona que amabas.

El amor se construye día a día, con paciencia, cariño y mucha comunicación; elementos indispensables para que una relación sea duradera y sana.

Desenamorarte de alguien puede ser fundamental cuando la otra persona deja de amarte o simplemente la relación se ha terminado y no hay vuelta atrás.

5 consejos para superar a la persona que amabas

Aunque desenamorarse de alguien parece algo casi imposible, existen algunos consejos que pueden venir muy bien para conseguirlo. Todas los consejos que te diremos a continuación pueden ayudar para superar a la persona que amabas:

1. No debes tener el mínimo contacto con esa persona

No tener contacto con esa persona que te quieres desenamorar funciona muy bien. Poner distancia entre la otra persona y tú para que puedas hacer tu vida, sanar tus heridas y darte cuenta de que ese alguien está menos presente para ti en tu vida diaria.

(Foto: Freepik)

2. Sigue con tu vida

Sufrir por un desamor no significa que tu vida se tenga que estancar. Así que tienes que esforzarte para seguir adelante, ya que será lo que menos querrás hacer.

Hacer nuevas actividades como correr, ir al gimnasio, meterte a nuevas clases para mantenerte ocupado suele ser de gran ayuda para las personas que buscan superar a una persona que amaban.

3. Recuerda siempre el motivo de por qué te quieres desenamorar

Seguro que en más de una ocasión te vas a sentir mal y no vas a entender por qué estás viviendo todo lo que conlleva una decepción amorosa. Sin embargo, seguro que habrá algún momento en el que recuerdes por que terminó o porque te quieres desenamorar de esa persona.

Esto te permitirá recordar y te brindará tranquilidad. Muchas veces, cuando estás mal, te olvidas de lo que te ha llevado a estar como te sientes. Tener presente la razón por la que quieres desenamorarte de alguien te ayudará a superar las dificultades.

(Foto: Freepik)

4. Escribe lo que sientes

Escribir suele ser terapéutico y te va a permitir tener una nueva perspectiva de lo que estás viviendo. Siempre hay grandes momentos que debes agradecer. Escribe tus emociones y tiempo después vuelve a leer cómo te sentías y eso te ayudará a sanar de una mejor manera.

5. No cierres la puerta al amor en el futuro

Esto no significa que tengas que iniciar otra relación de inmediato, ya que todavía debes sanar tus heridas. Pero que hayas sufrido una decepción amorosa no significa que debas cerrarte al amor. Conoce gente nueva, sal, haz actividades novedosas y no cierres la puerta al amor en el futuro.

(Foto: Freepik)

No es fácil superar a la persona que amabas por lo que en ocasiones se requiere de ayuda profesional y también es una gran opción, así es que si ninguno de estos consejos te han ayudado, lo mejor es que acudas con un especialista.

(Con información de: Mejor con salud y psicología y mente)