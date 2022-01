3 errores que hacen que el sexo se vuelva aburrido

¿Sexo aburrido? Si ya no te emocionan los encuentros íntimos con tu pareja y los haces solo por “cumplir”, te decimos los errores que podrías estar cometiendo y lo mejor que puedes hacer para solucionarlo.

Es común creer que la pareja debe hacerse cargo de nuestro placer sexual, cuando la realidad es que cada uno debe trabajar para mantener la pasión en lo encuentros.

Tú mismo podrías estar saboteando (sin querer) tu vida sexual, algo que es más común de lo que se cree pero no te preocupes, afortunadamente hay solución. Toma nota.

Sexo aburrido

Lo primero que debes entender es cómo reconocer que estás teniendo sexo aburrido. En general, no hay una definición exacta, pues lo que es bueno para algunos, no lo es para otros, pero puedes observar si en tus encuentros es común que sientas lo siguiente:

No te emocionas

No sientes motivación

Te deja una sensación de insatisfacción

Sientes que solo perdiste el tiempo

Sabemos que no es fácil mantener el sexo emocionante todo el tiempo, sobre todo cuando estamos en una relación larga, si hay hijos o si tenemos trabajos agotadores, pero con un poco de esfuerzo, es posible agregar un toque de aventura en cada encuentro.

(Foto: Freepik)

Un artículo en Psychology Today detalla que el sexo aburrido es una de las principales razones por las que se puede cometer una infidelidad, pues se cree que un encuentro casual o con alguien nuevo puede devolver la emoción.

La falta de entusiasmo en el sexo también suele ser motivo de discusiones y peleas en la relación.

Errores que hacen el sexo aburrido

Marianne Brandon, P.h.D., afirma que hay 3 errores principales que afectan la intimidad con la pareja, haciendo el sexo aburrido.

1. Evitar exponerse emocionalmente

Cuando las parejas llevan tiempo juntas y se van conociendo más, se pierde la vulnerabilidad o el estar expuestos emocionalmente. De hecho, Brandon asegura que esa vulnerabilidad es la razón por la que el sexo es el más caliente al inicio.

¿Cómo recuperarlo? Se recomienda salir de la zona de conforto, cambiar detalles en los encuentros tan sencillos como tener sexo con la luz encendida, proponer algunos juegos, posiciones o si son más atrevidos, algún encuentro swinger.

(Foto: Freepik)

Claro, siempre que ambos estén cómodos y les permita descubrir sensaciones maravillosas juntos.

2. Abusar de la tecnología sexual.

Otro de los errores que hace el sexo aburrido es abusar de la tecnología sexual, ya sea con juguetes, pornografía u otros gadgets.

No negamos que estos recursos sean muy efectivos para descubrir lo que nos gusta, para aumentar el deseo sexual o ser más creativos, pero si dependemos solo de ellos, la conexión con la pareja se puede dañar y, por ende, el buen sexo.

Cuando abusas de la tecnología sexual, no estás presente o incluso puede llegar un punto en que no consigas el orgasmo sin utilizarlos.

(Foto: Pexels)

Mejor utiliza estos recursos algunas veces, solo para dar un toque divertido al encuentro. Si notas que está afectando en lugar de traer algo bueno, es mejor limitar su uso y explorar nuevas estrategias juntos.

3. Evitas el sexo en el que no eres perfecto

Muchos cometen el error de hacer siempre lo mismo en la cama porque saben que eso es lo que hacen bien, limitando la diversión y el placer.

No pierdas la oportunidad de ser creativo y aprender cosas nuevas, recuerda que para mejorar debes intentar cosas diferentes, así podrás recuperar esa “chispa” que hace falta.

Hagan cosas nuevas, aunque no les salga perfecto a la primera, tomen riesgos y no teman hacer el ridículo, simplemente ríanse del momento y sigan adelante. Tener juna mala experiencia no es el fin del mundo, de hecho, puede ser el inicio para dominar nuevas habilidades sexuales.

(Foto: Pexels)

No pienses demasiado las cosas, solo disfruta el momento, enfócate en las sensaciones, en la respiración y en el ritmo que ambos disfruten.

Cuando el sexo se vuelve aburrido no necesariamente hay que terminar la relación o salir en busca de aventuras, solo hay que observar los errores que cometemos y trabajar para mejorarlos. ¡Que lo disfruten!

(Con información de GQ y Psychology Today)

