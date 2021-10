3 claves para superar las diferencias de horario en la libido sexual

¿Cómo superar las diferencias de horario en la libido sexual? Uno de los principales problemas en la cama de las parejas es que su deseo sexual no coincide, pues mientras que los hombres desean tener intimidad por la mañana, en las mujeres el deseo es más alto por la tarde-noche.

De acuerdo con un artículo publicado en HuffPost, muchos hombres se levantan con energía y las mañanas son la hora del día en que su libido alcanza el pico máximo.

(Foto: Pexels)

Debido a ello, a menudo los hombres quieren sexo al despertar, especialmente si amanecen con una erección. Por su parte, las mujeres tienen más ganas de tener intimidad justo antes de irse a la cama. ¿Cómo lidiar con esas diferencias? A continuación, te damos las claves.

Según una encuesta de Ilicitencounters, el 64% de las mujeres y el 38% de los hombres aseguran que suelen tener sexo con su pareja solo por cumplir, pues ocurre en un momento en el que tienen tanto deseo sexual.

En ese sentido, la mencionada encuesta realizada en más de 2 mil personas reveló que más de la mitad de las mujeres (53%) y una cantidad similar de los hombres (51%), afirmaron que su nivel de deseo sexual era diferente al de su pareja.

(Foto: Pexels)

Así mismo, dos tercios de los hombres (64%) dijo que deseaban más sexo que sus parejas mientras que el 32% de las mujeres dijo tener un mayor deseo sexual. Estas diferencias, según la encuesta, habían causado problemas de pareja en el 38% en el caso de los hombres y en el 34% en el caso de las mujeres.

¿Cómo superar las diferencias de horario en la libido sexual?

La experta en sexo y relaciones Jessica Leoni, destaca que no es imposible superar estas diferencias de horario en la libido sexual que afectan la relación, simplemente hay que trabajarlo con constancia.

“Tu novio se despierta excitado y siempre está dispuesto a primera hora, mientras que a ti no te gustan las mañanas y no quieres llegar tarde al trabajo. Es un escenario muy común, pero no es definitivo y, como sucede con casi todos los problemas sexuales, se puede solucionar con comunicación y un poco de compromiso”, asegura la experta.

(Foto: Pexels)

Estas son las claves que ayudarán a mejorar la vida sexual cuando existen diferencias de libido en la pareja:

1. Cambien la hora en que se van a la cama

Lo ideal es que intenten irse a la cama antes de lo normal, así podrán tener más tiempo de disfrutar del sexo por las mañanas. Si prefieren hacerlo en la noche, procuren acostarse más tarde algún día de la semana para hacer el amor y disfrutarlo.

Planifiquen el sexo cuando tengan ganas y hablen sobre el tema, pues ello es una forma de priorizar la relación y asegurar que ambos se comprometerán a hacer tiempo para disfrutar de los encuentros eróticos.

(Foto: Pexels)

2. Comprométanse

Para superar las diferencias de horario en la libido sexual, Leoni sugiere turnarse la hora para tener sexo, es decir, algunas veces hacerlo por las mañanas y otras por las noches. También es fundamental que elijan la frecuencia, es decir, si lo harán una vez al día, a la semana o solo un par de veces.

“Si sus horarios de trabajo son completamente diferentes y eso está afectando la vida sexual, hablen para buscar una solución. Hablen con sinceridad y asegúrense de que ambos hacen un hueco en su agenda por si en algún momento tienen deseo ambos”, detalla la especialista.



3. No dejen de lado otras formas de intimar

El primer paso para dejar de tener sexo en pareja está en olvidar las muestras de cariño de todos los días, así que analicen, ¿realmente es una cuestión de horarios o solo es una excusa para no intimar?

(Foto: Pexels)

En ese sentido, Leoni destaca que encontrar tiempo de calidad para disfrutar del sexo requiere de esfuerzo, no consiste solo en planear el encuentro, sino en buscar formas de intimar todos los días más allá de la cama.

Esto significa que es fundamental darse besos, abrazos, caricias y miradas seductoras durante el día que terminen en sexo. Si se tocan con frecuencia, las ganas de tener relaciones sexuales llegarán por si solas y los horarios no serán un obstáculo.

(Foto: Pexels)

Ya lo sabes, las diferencias de horario en la libido sexual no deben ser un problema ni mucho menos una razón para dejar de disfrutar la intimidad en pareja, si se comprometen a solucionarlo juntos, poco a poco tendrán más y más encuentros sexuales que los hagan disfrutar al máximo.

(Con información de HuffPost)