Cada vez más estudios y encuestas confirman que las lesbianas o las mujeres que tienen sexo con otras mujeres disfrutan mucho más en sus encuentros íntimos, pues no todo gira en torno a la penetración. Conoce 3 básicos para un sexo oral placentero entre mujeres.

El sexo oral se refiere a usar la boca para estimular los genitales de otra persona y se considera una de las prácticas sexuales más placenteras.

(Foto: Pexels)

Cuando sucede entre mujeres puede ser todavía más intensa, pues de acuerdo con la sexóloga mexicana Cynthia Dickter, las mujeres que tienen sexo lésbico están mucho más familiarizadas con su cuerpo, lo que facilita una correcta estimulación sexual a la pareja.

Sexo oral placentero entre mujeres

No es un secreto que las lesbianas tienen muchos más orgasmos que las mujeres heterosexuales, de hecho, un estudio publicado en la revista científica The Journal of Sexual Medicine confirma que solo el 65% de las mujeres que tienen sexo con hombres alcanzan el orgasmo, mientras que, en las lesbianas, la cifra asciende hasta 86%.

Al hacer sexo oral, puede haber un placer muy intenso entre mujeres y hacerlo correctamente solo requiere de tres pasos, toma nota:

(Foto: Pexels)

1. Busquen la posición perfecta

Puede ser muy intenso llevarlo a cabo de manera simultánea y para ello, lo mejor es que se coloquen en la posición del 69.

No es necesario que quede una encima de la otra, pueden estar acostadas de lado, pero asegurándose de que la boca de cada una quede a la altura de la vagina de la otra. Se complacerán al mismo tiempo y llevarán un ritmo similar, lo que provocará que lleguen al clímax juntas.

2. Juegos con la lengua

Es ideal que en el sexo oral entre mujeres comiencen con movimientos lentos con la lengua, recorriendo primero el monte de Venus, los labios y la entrada vaginales.

(Foto: Pexels)

Una vez que se estimulan estas zonas, se pueden acelerar un poco los movimientos y entrar al área del clítoris, se pueden hacer círculos o mover la lengua de un lado al otro para mayor placer.

3. Caricias y succión

Un plus maravilloso es acompañar los movimientos de la lengua con suaves caricias en otras zonas erógenas, principalmente en las ingles de la pareja o si es posible, los pechos y pezones. Los labios pueden entrar en acción haciendo una suave succión sobre el clítoris.

Es importante que se usen barreras bucales o condones cortados para cubrir la vulva o el ano para prevenir el contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y disfrutar del sexo oral entre mujeres sin ninguna preocupación.

(Foto: Pexels)

Recuerda que hay que dejar de lado la idea de que en una relación sexual el orgasmo es la única meta o que solo se consigue con una penetración, pues solo deben estar en el momento sin ninguna presión. Para ello, es necesario eliminar los tabúes, atreverse a experimentar y dejarse llevar por la pasión.

(Con información de Planned Parenthood, Clarín y Televisa News)