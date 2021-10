Ver a otro haciendo suya a mi esposa me prende y me enamora más

Sé que no es normal lo que me pasa, pero de alguna manera se ha vuelto una necesidad el hecho de que mi esposa me sea infiel, sé que no es de verdad una infidelidad porque ambos estamos de acuerdo, pero quiero pensarla así porque de esa manera sí me excita. Ella no es una mujer que se le dé la infidelidad, no cree en eso y primero me deja que tener una relación alterna que le provoque conflictos; por ello le pedí que tuviera sexo extramarital y que me dejara verla porque ver a otro haciéndola suya de alguna manera me prende y me hace estar más enamorado de ella. No siento que sea sano como lo vivo, pero no quiero dejarlo.

-Esposo no común

PSH: Querido Esposo no común,

Observar a la mujer teniendo sexo con otro es una de las maneras en que los hombres sumisos lo asumen a través de la sexualidad.

En algunos de estos casos el perfil de estos hombres coincide con ser personas con altos niveles de estrés y que tienen a su cargo muchas responsabilidades, que le simplifica tener que controlar muchas situaciones no siempre gratas.

Es además una forma de masoquismo psicológico donde el marido se baja en rango respecto al otro hombre con quien comparte a su mujer; el hombre experimenta una combinación de emociones que le generan una gran actividad cerebral al tratar de distinguir celos, miseria, gratitud, vergüenza, insuficiencia, lujuria etcétera, emociones tan fuertes que le generan placer vivirlos, principalmente por dos razones; para sentirse vivo y sentir la disminución de la pérdida de control, como se explica en https://www.pasion42.com/social/2015/12/19/la-mente-del-cornudo-2/

