Tengo fantasías recurrentes y no sé si estoy aburrido con mi pareja

Mi marido y yo somos una pareja gay, tenemos ya 11 años de casados y hasta ahora hemos sido muy conservadores en lo sexual, pero como todo, estamos entre el panorama de innovar o caer en la rutina, y la verdad es que no queremos dejar que la pasión nos abandone. Desde hace meses tenemos la idea de hacer un trío, sería nuestra primera vez y si bien antes no me había llamado la atención, la idea de abrir la relación y compartir esa intimidad me llama mucho y hasta me excita. No sé si estoy aburrido ya, pero la idea de que mi marido me penetre mientras le hago sexo oral a otro hombre se ha vuelto recurrente, pero no sé si él pueda con eso.

-Casi aburrido

PSH: Querido Casi aburrido,

Ciertamente, no todos los tríos sexuales entre hombres conllevan práctica consideradas del rubro del sexo rudo como es el spit roast*, una forma de llevar a cabo la doble penetración.

Para que un trío sexual funcione no solo debe haber buena voluntad e inquietud por ello, también debe existir una comunicación de pareja amplia y clara además de una confianza plena.

Poner las reglas y respetarlas desde el inicio es fundamental para que no se den sorpresas o acciones que puedan ser malinterpretadas o incómodas para cualquiera de los participantes; por eso, es necesario hablar del rol que cada uno quiere asumir y lo que sí o no están dispuestos a hacer y aceptar con el tercero, así como de éste con la pareja.

El uso de condón es indispensable en este tipo de encuentros para evitar el contagio de enfermedades.

