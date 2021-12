Tardo mucho en alcanzar el orgasmo con penetración y me preocupa

No me pasa siempre, pero con frecuencia tengo dificultades (tardo mucho) para alcanzar el orgasmo con la penetración ¿Qué me pasa y qué puedo hacer?

-Impaciente

PSH: Querida Impaciente

Son diferentes razones por las que la sola penetración puede no ser suficiente para alcanzar un orgasmo.

La primera recomendación es estar centrada con tu atención plena en lo que estás haciendo y sintiendo. En ocasiones nuestra mente es inquieta, podemos distraernos durante un encuentro erótico y estar pensando en cualquier cosa, menos en lo que hacemos: desde la lista del supermercado, si la iluminación nos favorece, si nos depilamos y hasta cuánto tiempo nos lleva alcanzar el orgasmo.

El autoconocimiento de nuestro cuerpo, zonas erógenas y la atención a nuestras sensaciones nos ayuda a conocer los estímulos que nos favorecen a alcanzar el orgasmo. Podemos explorarnos con autoerotismo (masturbación), uso de lubricante y el uso de juguetes eróticos.

La mayoría de las mujeres pueden alcanzar el orgasmo con la estimulación adecuada al clítoris (Se recomiendan las caricias previas antes de llegar a ello). La recomendación es buscar posturas y caricias que favorecen la estimulación adecuada para el clítoris.

Evita enfocarte en el tiempo que te lleva. No se trata de “comida rápida”. Concéntrate en tu respiración y tus sensaciones placenteras, disfruta el momento.

El tiempo que lleva alcanzar un orgasmo es distinto entre hombres y mujeres. La respuesta sexual femenina es más prolongada.

Por otro lado, se pueden tener orgasmos múltiples y con mayor frecuencia.

Incluso evita obsesionarte con el orgasmo. En ocasiones se generan demasiadas expectativas buscando orgasmos simultáneos con la pareja, orgasmos múltiples y un sinfín de expectativas de cosas que “deberían ser”. El placer de un encuentro erótico va más allá de cumplir una lista de requisitos.

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)