Sufro resequedad vaginal y quiero probar lubricantes caseros

Hola. Estoy pensando en usar lubricantes porque cuando tengo relaciones siento mucha resequedad en mi zona íntima, me duele y termino con irritación. He escuchado que incluso se pueden usar productos caseros para lubricar, pero no estoy segura de cuáles son las mejores opciones para tener relaciones más placenteras sin sufrir molestias.

-Amante con resequedad

PSH: Querida Amante con resequedad,

El uso de lubricantes en el sexo puede mejorar mucho la experiencia íntima, sobre todo para quienes no se sienten cómodos por la falta de lubricación natural o para quienes simplemente quieren agregar un toque sensual a su encuentro.

Lo ideal es que al elegir un lubricante tengas presente también lo que más disfrutas en la intimidad, pues es mejor usar un lubricante para el sexo anal, otro para el vaginal y otro para el oral.

Los lubricantes a base de silicona son perfectos para prácticas en el agua y para el sexo anal, mientras que los hechos a base de agua para la relación pene-vagina.

Algunas personas creen que es buena idea usar diferentes productos caseros como lubricantes, como el aceite de bebé o para pestañas, glicerina, vaselina u otros aceites vegetales, pero lo único que se consigue son efectos desastrosos, como la ruptura del condón, irritación en los genitales y hasta infecciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que este tipo de soluciones destruyen la flora vaginal y favorecen la proliferación de bacterias.

El uso de saliva como lubricante tampoco es recomendable, ya que se seca demasiado rápido y contribuye a las relaciones sexuales dolorosas. Recuerda que debes elegir un lubricante que sea adecuado para ti, así que consulta siempre con tu especialista en salud sexual.

