Soy primerizo en el sexo anal y no sé qué lubricantes debo usar

Estoy empezando a experimentar las prácticas anales y me siento completamente comprometido a hacerlo de la forma correcta para disfrutar sin riesgos. He leído que es necesario cuidar el tipo de lubricante que se usa en el sexo anal, ya sea para evitar lesiones y dolor, así como para que el condón no se rompa. Soy primerizo en esto y no tengo idea de si esto es cierto ni de lo que debo tener en cuenta para elegir un lubricante. Espero puedan ayudarme.

-Amante curioso

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querido Amante curioso,

Usar lubricante en el sexo por atrás o sexo anal es muy importante, pues a diferencia de la vagina, la zona anal no tiene una lubricación natural y los movimientos sexuales podrían causar lesiones importantes o peor, ponerte en mayor de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

¿Qué lubricante usar para el sexo anal? La respuesta no es sencilla, pues debemos usar aquellos que sean hechos especialmente para humectar esa zona y disminuir las molestias para que la experiencia sea realmente placentera.

Toda la zona anal tiene cientos de terminaciones nerviosas, tanto dentro como alrededor, por lo que, si se hace una estimulación sexual adecuada, es posible disfrutar de orgasmos intensos.

Como es una zona sensible, la penetración puede resultar dolorosa si no se hace uso de los lubricantes y peor, porque el ano no lubrica por sí mismo.

Un lubricante hidrata bien la zona y favorece la dilatación, lo que a su vez facilita la penetración y ayuda a que no sea brusca y sí muy placentera. Si es tu primera vez con el sexo anal, el uso de lubricantes anales es todavía más importante.



Existen tres tipos de lubricantes en el mercado: a base de agua, silicona o aceite.

Los de base acuosa se componen principalmente de agua, por lo que son más líquidos y cómodos de usar, pues se asemejan mucho más a la lubricación natural. El problema es que pueden absorberse más rápido y es necesario reaplicar varias veces durante la penetración anal, lo que puede interrumpir la pasión del momento.

Por su parte, los lubricantes con base de silicona tienen muchas ventajas y una de las principales es que su efecto dura más tiempo porque son más espesos, es posible que solo tengas que aplicarlos una vez al inicio de la penetración, por lo que son los más recomendables para el sexo por atrás.

Además, son compatibles con los condones, así que no hay pretextos para disfrutar y al mismo tiempo protegerse de las ETS.

Los lubricantes de base de aceite no son compatibles con los preservativos, rompen con facilidad el látex y exponen a las parejas a infecciones sexuales y embarazos no deseados. Es el menos indicado para el sexo anal y para las relaciones sexuales en general.

Planned Parenthood también advierte sobre el uso de lubricantes caseros en el sexo anal, especialmente los de contenido aceitoso, como la vaselina, las cremas o aceite para bebés, pues de igual manera debilitan al condón y hacen más factible que se rompa.

Teniendo todo esto en cuenta, seguro que disfrutarás del placer anal sin sufrir dolor, incomodidad o angustia porque se pueda romper el condón. ¡Disfrútalo!

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)