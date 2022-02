Salgo con alguien 11 años menor y aunque soy feliz todos nos critican

Tal parece que eso de que ya estamos en otra época y ahora la gente ya ve con menos estigma a las parejas poco convencionales es mero cuento. Desde hace unos meses me siento como metida en un problema, que en el fondo creo no lo es, pero es tanta la presión que ya dudo de muchas cosas. El punto es que estoy enamorada de un hombre de 21 años, eso no se “vería mal” de no ser que yo tengo 32. Ambos nos gustamos, somos muy compatibles y nos acoplamos excelente en el sexo. El problema está en que ni su familia ni la mía aceptan el asunto. Somos criticados por muchos de los amigos tanto míos como de él. No siento justo acabar con algo que nos hace bien solo porque a los demás no les agrada. Pero no es fácil ser feliz con tanta critica en contra.

-Enamorada incomprendida

PSH: Querida Enamorada incomprendida,

Los cambios de ideología llevan décadas en ser notorias dentro de la cultura y en el campo de la sexualidad es más complicado cambiar las ideas porque los mitos y los prejuicios están enfocados para controlar la vida de las personas, sobre todo su sexualidad.

La diferencia de edades solo ha sido aceptada cuando el varón es mayor que la mujer porque por milenios, la idea del hombre proveedor y protector ha prevalecido a través del tiempo, de forma tal que el hecho de que una mujer sea mayor en la pareja da la impresión de que minimiza al hombre, en madurez, experiencia, y hasta en lo que más le representa socialmente: el aspecto económico.

Se trata aún de un problema de machismo aceptado por la sociedad que cree y asume que una mujer mayor representa una amenaza para el hombre de quien se quiere aprovechar, y que seguramente quiere usar, estafar y esclavizar en todas las maneras posibles.

“El sistema patriarcal y la cultura androcéntrica niega ese derecho a las mujeres, quedando los hombres en una posición superior, ejerciendo poder de control y dominio sobre ellas como resultado de la ecuación protección a cambio de obediencia, una de las claves que queda claramente reflejada en el contrato de pareja tradicional”, según Psicología y Mente, por lo cual, las parejas actuales que tienen estas diferencias de edades van a seguir encontrando, estas críticas a su relación.

