Quiero un trío con travestis y mi esposa; a ella no le convence

Me gustaría hacer un trío con trasvestis, se lo propuse a mi esposa que tenía la fantasía sexual del trío y no me ha podido responder. Yo veo la propuesta como una posibilidad de ir más allá de lo tradicional, pues a pesar de que los tríos son considerados como fuera de lo normal, la verdad es que es una de las cosas más socorridas de muchas parejas, y hasta creo que es la fantasía más recurrente de muchos. Nunca hemos hecho un trío, pero creo que el hacerlo con una persona trasvesti nos puede dar a los dos la oportunidad de tener sexo heterosexual en todos los sentidos, pues si es hombre vestido de mujer yo puedo fantasear con estar con dos mujeres, mientras mi esposa está con dos hombres; lo mismo si es travesti mujer pues así ella puede fantasear con estar con dos hombres mientras yo estoy con dos mujeres. No quiero presionarla, pero no veo donde esté él “pero” que ella puede ver.

-Travieso confundido

PSH: Querido Travieso confundido,

Para hacer un trío la confianza y la comunicación de ambos debe ser muy alta, igual que la comprensión, por lo que, ante la emoción de poder llevar a cabo una fantasía de este tipo, debe caber la paciencia y la tolerancia hacia la pareja. Quizá no es que no vea las mismas ventajas en el sentido estricto de la combinación de personas, sino que el hecho de que el invitado o invitada tenga una identificación sexual distinta puede confundirla en varios aspectos y a diversos niveles. Es importante tener claro que llevar a la vida real una fantasía no es lo mismo que fantasear con ella. Fantasear es un ejercicio de la imaginación, llevarla a cabo involucra a las personas en la vida real, de modo que hacer el trío de la fantasía puede modificarse ya que las reacciones de los participantes no dependen de la voluntad de quien fantasea sino de las personas mismas, lo que en muchos casos puede hacer que las cosas no salgan tan satisfactoriamente como se deseaba, tal que como se explica en https://psicopedia.org/2288/fantasias-sexuales/.

La “fantasía no es sinónimo de realidad. Una persona puede decidir libremente llevar a la práctica su fantasía más preciada, al igual que otra persona puede dejarla para la intimidad. Según el Proyecto Tabú (Burgos, 2011) existen diversos motivos para no compartir las fantasías, como: miedo a sentirse incomprendido/a; no ajustarse a los cánones socioculturales aceptados; vergüenza por hablar del tema; temor a las burlas y al qué dirán; pérdida del morbo y la magia de la fantasía y mantenimiento del espacio íntimo como sagrado e inviolable. En cambio, otras personas si están a favor de compartir sus fantasías, ya que: es una razón para tener sexo; permite descubrir ideas nuevas; puede ser estimulante y divertido; son una herramienta para el erotismo y ayudan a sentirse mejor con uno mismo. Por tanto, a pesar de la utilidad de las fantasías a la hora de erotizar la sexualidad, hay personas que no están de acuerdo en tenerlas, e incluso pueden llegar a sentir culpabilidad por ello”.

