Quiero participar en un trío y no sé cómo; no quiero verme degenerado

Desde hace tiempo vengo valorando la posibilidad de ser el tercero en un trío. Yo soy soltero y la verdad es que soy poco propenso a las relaciones de pareja, no sirvo para estar por mucho tiempo en una relación, lo reconozco, por eso para no dañar a nadie y no dañarme, sabiendo mi gran defecto suelo tener solo relaciones sin compromiso; sin embargo, me mueve mucho la idea de estar en un trío con una pareja estable. Ya en alguna ocasión experimenté con un par de amigas que querían hacerlo realidad, pero me refiero a una pareja heterosexual estable, un matrimonio. La verdad no sé ni cómo ni dónde empezar a buscar, no quiero pasar como degenerado ni que alguno de los dos se ofenda, pues no se trata de pasar como gay proponiendo sexo a un hombre o como destroza hogares seduciendo casadas.

-Soltero travieso

PSH: Querido Soltero travieso,

Esta idea es una de las fantasías más socorridas en muchas personas, pero no todas las llevan a cabo porque al final cumplirla puede llegar a tener más contras que pros cuando la situación no está bien establecida.

No solo se trata de que la pareja sea estable y tengan el nivel de madurez y comunicación necesaria para abrir su intimidad a una tercera persona, sino que las tres personas se asuman como seres humanos con requerimientos y necesidades, no como objetos sexuales.

Por ello, más allá de elegir a una pareja que entre ellos todo este bien para hacer un trío, se debe elegir a una pareja que haga química con la tercera persona, es decir, que a la persona invitada le agrade a cada miembro de la pareja, así como su relación ya que al ser tres personas buscando placer es más complicado que todos queden satisfechos de la misma manera.

Para que esto funcione es necesario que si el soltero busca la pareja lo haga en lugares donde las parejas buscan este tipo de experiencias como las reuniones de swingers, que llegan a realizarse a través de sitios de internet especializados en esto, por ejemplo.

La observación se debe acompañar de un análisis donde se ven claramente las cosas que gustan y las que no de las personas para ver por cuáles parejas se puede sentir atracción y por cuáles no, lo que no siempre tiene que ver con la belleza externa.

Una parte importante es la seguridad en uno mismo y lo que se busca como se explica en un artículo de Vice “sentirse atraído por una pareja en su conjunto es normal y las personas solteras deben sentirse empoderadas para poder dar el primer paso”.

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)