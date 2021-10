Quiero iniciarme en el sadomasoquismo pero me da miedo lastimarme

Desde hace tiempo tengo curiosidad por el sadomasoquismo (BDSM) y me gustaría saber más del tema. Pero no sé dónde encontrar información confiable para no lastimarme, ni causar lesiones en mi pareja.

-Sumisa principiante

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querida Sumisa principiante,

El sadomasoquismo (BDSM) puede ser una práctica fascinante, rodeada de misterio y una puerta de descubrimiento a placeres distintos.

Al inicio las personas se acercan por morbo y curiosidad. Desafortunadamente por su carácter clandestino no es sencillo encontrar información adecuada y confiable. Existen mitos, miedos, desinformación y prácticas que pueden resultar grotescas a algunas personas. Todo cubierto por un velo de oscuridad.

¿Estás dispuesta a probar? ¿Tienes idea de a dónde quieres llegar?

En caso de que estés dispuesta a tu exploración las recomendaciones básicas son:

-Hay que tener cuidado todo el tiempo.

-Existe en México una comunidad BDSM que brinda información, talleres, fiestas y reuniones para personas interesadas. (Libre de discriminación).

-Toda práctica de BDSM debe ser sensata, segura y consensuada.

-Acordar una palabra o señal de seguridad.

-Conocer qué partes del cuerpo se pueden amarrar y de qué forma para evitar riesgos por cortar la circulación.

-En qué partes del cuerpo golpear, y en cuáles no.

-Sobre todo al inicio se recomienda acompañamiento de profesionales (alguien con experiencia que guíe) y de forma segura.

Esperamos encuentres los placeres que estás buscando.

SIGUE LEYENDO: Fracasé como swinger; no soporto que mi esposa disfrute con otro

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)